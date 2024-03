“Il primo giorno di primavera ricorda un momento culturale che coltiva il sentire umano con la sua ricchezza emotiva, in un tempo segnato dall’indifferenza, dalla fretta e dalla scarsa attenzione alle preziose risorse umane ricercando nella tecnologia un progresso che tende ad allontanarci dal senso della vita. Per questo motivo è stato proposto a Ravenna presso la libreria Feltrinelli un incontro con la poesia, invitando anche le scuole a partecipare per riflettere sulla giornata del 21 marzo in cui si celebra la Giornata Mondiale della Poesia, istituita dall’UNESCO nel 1999 con l’intento di sostenere la poesia come forma d’arte e strumento di dialogo tra le culture. L’enciclopedia poetica Wikipoesia festeggia il suo quinto compleanno, il 21 marzo 2024 promuovendo eventi organizzati per ricordare e far riflettere sulla comunicazione poetica. Una celebre poesia “ sono nata il ventuno a primavera” identifica la poetessa dei navigli Alda Merini autrice proposta nei programmi di maturità da diversi insegnanti, menziono la sua laura in poesia alla memoria nel 2023. La Laurea in Poesia è un premio letterario nato nel 2023 all’interno della Facoltà di Filosofia dell’Università Pontificia Salesiana di Roma, in ideale continuità con la Laurea Apollinaris Poetica, nata nel 1972, che viene conferito annualmente ad una tra le migliori poetesse o poeti italiani viventi. Ricordo che: l’alloro poetico viene anche assegnato, attraverso una Laurea in Poesia alla memoria, a una poetessa o un poeta italiani scomparsi nell’ultimo cinquantennio, al fine di promuoverne il ricordo e lo studio critico. Che utilità diamo alla poesia nella società del 2024? Risponderemo insieme a questo quesito a Ravenna presso la libreria Feltrinelli. Per festeggiare un’attività culturale di crescita interiore come la poesia, leggi una lirica o regala un libro di versi il 21 Marzo.”

Alessandra Maltoni

Ravenna Centro Servizi Culturali