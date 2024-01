Stava andando a scuola in bicicletta, quando è stata investita da un’auto. Una ragazzina 12enne, è stata investita in viale Po a Ravenna da una Fiat 500 condotta da una 60enne, questa mattina verso le 07,30.

Secondo le prime informazioni dal luogo dell’incidente la piccola stava attraversando la strada in sella alla propria bici e l’auto che stava transitando in quell’istante l’ha colpita in pieno. La bambina è sbalzata sul parabrezza dell’auto.

E stato immediato l’intervento dei soccorsi e la bambina è stata trasportata all’ospedale in elisoccorso al Bufalini di Cesena in grave condizioni.