Il Centro Coordinamento Soccorsi continua a seguire ininterrottamente, in raccordo con i COC dei Comuni della Provincia, le attività connesse alla gestione dell’emergenza alluvionale che dal 16 maggio scorso interessa questa provincia, con particolare riferimento alle operazioni di svuotamento delle strade e delle abitazioni dal fango, dai detriti e dalle masserizie nonché agli interventi di ripristino dei servizi pubblici essenziali.

AIUTI PROVENIENTI DA ALTRI STATI

Continuano a lavorare le pompe idrovore ad alta potenzialità arrivate dalla Francia, nell’ambito del Meccanismo unionale di protezione civile, con l’aggiunta di quelle provenienti dalla Slovenia e dalla Slovacchia già messe a disposizione del COC di Ravenna e che stanno tutte operando presso il Canale Canala nel Comune di Ravenna.

Sono anche arrivate dal Belgio unità della Protezione Civile che opereranno nel territorio del Comune di Alfonsine, dotate di pompe idrovore ad alta potenzialità (High Capacity Pomp).

ALLERTA METEO ROSSA

Per la giornata di venerdì 26 maggio non sono previste precipitazioni sul territorio. Tuttavia le precipitazioni a carattere temporalesco attese nella giornata di oggi sulla dorsale appenninica, potrebbero determinare incrementi dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con propagazione ed interessamento dei tratti arginati di pianura nelle prime ore della mattina di domani. Permangono condizioni di criticità idraulica rossa nella pianura ravennate per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d’acqua, che gravano sul reticolo secondario e di bonifica, interessato ancora da livelli idrici elevati. Nelle zone montane e collinari permangono ancora condizioni di saturazione dei suoli favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamento e colamento lungo i versanti, caratterizzati da condizioni idrologiche fragili.

SI ILLUSTRA, A SEGUIRE, UN QUADRO AGGIORNATO CONCERNENTE LA SITUAZIONE DELLE PERSONE EVACUATE/SFOLLATE, DEI TRASPORTI (SU STRADE, AUTOSTRADE E LINEE FERRATE) NONCHÉ DEI SERVIZI ELETTRICI, IDRICI E DI TELECOMUNICAZIONE.

PERSONE EVACUATE/SFOLLATE

Le persone attualmente evacuate sono 20.288; di queste sono accolte presso i centri di accoglienza istituiti dai Comuni nei palazzetti, nelle scuole e in altre strutture n. 752. Nella tabella a seguire è rappresentata la relativa distribuzione geografica, comune per comune.

COMUNI PERSONE EVACUATE PERSONE IN ACCOGLIENZA ALFONSINE 1043 30 BAGNACAVALLO 130 1 BAGNARA DI ROMAGNA /// 140 BRISIGHELLA 38 0 CASOLA VALSENIO 209 2 CASTEL BOLOGNESE 100 13 CERVIA 50 50 CONSELICE 500 100 COTIGNOLA 9 /// FAENZA 8500 217 FUSIGNANO /// /// LUGO 500 100 MASSA LOMBARDA /// /// RAVENNA 9000 19 RIOLO TERME 82 50 RUSSI 5 /// SANT’AGATA SUL SANTERNO 100 30 SOLAROLO 22 /// TOTALE AGGIORNATO AL 25.05.2023 20.288 752

SITUAZIONE RELATIVA AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

ENEL – FORNITURA ELETTRICA

Le utenze elettriche disalimentate sono 1.077. Si indica di seguito il dettaglio e la localizzazione delle utenze ad oggi disalimentate.

HERA BOLLETTINO QUOTIDIANO – SITUAZIONE PROVINCIA DI RAVENNA

Mezzi complessivi in campo

Servizio Idrico

Complessivamente nei territori di Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna sono in campo:

Autospurghi: 73

Autobotti: 9

In totale le utenze con interruzione fornitura (per problematiche varie, per esempio le frane) sono circa 520 (pari allo 0,05% delle utenze servite nei tre territori).

Servizio Gas

Territorio Ravenna

Situazioni di criticità gestite: al 25/05/2023

R.I. Conselice via Senio ancora allagata (oltre 70 Cm acqua), ma funziona regolarmente.

ma funziona regolarmente. REMI Conselice Gardizza, ancora allagata, ma funziona regolarmente, ha subito danni all’ impianto elettrico e strumentale.

ma funziona regolarmente, ha subito danni all’ impianto elettrico e strumentale. REMI Cervia: regolarmente in funzione Riduzione. Centrale Termica K.O.

regolarmente in funzione Riduzione. Centrale Termica K.O. Nei comuni allagati (in particolare Castelbolognese, Sant’Agata sul Santerno, Massa Lombarda, Solarolo, Russi, Cotignola, Lugo, Cervia, Ravenna Ovest e oltre) , nelle zone allagate, al rientro delle persone si trovano riduttori e contatori bloccati dall’acqua, vengono ripristinati su segnalazione degli utenti al Numero verde.

nelle zone allagate, al rientro delle persone si trovano riduttori e contatori bloccati dall’acqua, vengono ripristinati su segnalazione degli utenti al Numero verde. Cotignola messo fuori servizio il GRF 17 via Gesuita perché allagato e pregiudicava il corretto funzionamento della rete, adesso nessun disservizio;

messo perché allagato e pregiudicava il corretto funzionamento della rete, Lugo messo fuori servizio IRI 1 via Piano Caricatore e IRI 8 via Mentana perché erano allagate e potevano pregiudicare il corretto funzionamento della rete, nessun disservizio .

messo fuori servizio perché erano allagate e potevano pregiudicare il corretto funzionamento della rete, . 2 frane a Casola Valsenio subito fuori dal paese, via Casolana – monitoraggio frane e smottamenti in atto.

subito fuori dal paese, Riolo Terme, frazione Isola tubazione Dn 150 4° specie si è dilavato il terreno e adesso circa 30 mt di tubazione è semi scoperta o coperta da detriti, la monitoriamo.

Via Ragazzena n.141, Castiglione di Cervia: cedimento spondale fiume Savio con interessamento della condotta Gas Circa 80 Mt. – in corso di installazione valvole per il sezionamento e la dismissione della tratta compresa fra le 2 valvole;

con interessamento della condotta Ravenna fraz. Gambellara tubazione DN 200 4° specie soggetta a erosione Canale Fosso Ghiaia chiusura parziale delle Valvole a monte e valle pertenere in sicurezza il sistema.

Servizio Idrico

ACQUEDOTTO – RETI IDRICHE

CONSELICE

L’impianto di potabilizzazione e di rilancio è stato ripristinato e attualmente sta funzionando in regime regolare.

Rimangono comunque in stazionamento:

1 autobotte da 30 mc. a Conselice

1 autobotte da 15 mc per Casa anziani

1 autobotte per la cucina da campo

Rimosso il servizio alternativo presso la Casa della salute ritrovo VVF e per docce in quanto ripristinato il collegamento direttamente all’acquedotto.

Frazione di LAVEZZOLA: Ripristinato il servizio alla frazione.

La rete è alimentata regolarmente dal Potabilizzatore di Conselice.

Dismesso servizio alternativo con autobotte.

Ancora presenti i cassoni di sacchetti di acqua potabile da 5 lt.

Le attività di riabilitazione definitiva dell’impianto (sostituzione pompe attualmente rumorose, quadri prosciugati, ecc. saranno pianificate al termine dello stato emergenziale).

SANT’AGATA SUL SANTERNO

Riattivato dal 21/05/2023 l’acquedotto di Sant’Agata sul Santerno tramite interconnessioni con rete di Massalombarda.

Messo in esercizio impianto di potabilizzazione che era stato completamente allagato, rimangono in essere le attività di regolazione della pressione e della portata per un funzionamento ottimale.

In stazionamento autobotte da 30 mc. e cassoni di sacchetti di acqua da 5 lt.

MASSALOMBARDA

Riattivati 4 pozzi in modalità di emergenza dal “campo pozzi Bazzino” e ripristinato il servizio al comune di Massalombarda in data 20/05/2023. Si evidenziano consumi elevatissimi, al fine di mantenere attivo l’acquedotto è indispensabile una sensibilizzazione sull’utilizzo dell’acqua per usi strettamente idro-potabili ed igienico-sanitari.

BRISIGHELLA

Attivato parzialmente il potabilizzatore del SAVL, alimentazione attiva sino alla località S.Adriano.

A Brisighella stiamo riattivando il servizio con soluzione emergenziale. Questa modalità può presentare momenti di abbassamento della pressione e possibili interruzioni (utenze servite circa il 90%) e ripristinato servizio alle località Castellina e Fognano.

In fase di attivazione il by pass volante della condotta del SAVL sulla frana in atto, tale intervento consentirà il ripristino di tutte le zone attualmente sprovviste da S.Adriano sino a Brisighella compresa , tempi previsti 12/24 ore.

SERVIZI ALTERNATIVI

In stazionamento autobotte da 30 mc con rubinetti per servizio sostitutivo a Brisighella

In stazionamento cassoni con sacchetti da 5 lt. di acqua potabile nella vallata a valle di S.Adriano

Mantenuta autobotte da 15 mc. posizionata su indicazioni del Comune di Brisighella.

CASTELBOLOGNESE – RIOLO TERME – SOLAROLO

Riattivato in data 18/05/2023 l’acquedotto di Castel Bolognese, particolari criticità per elevatissimi consumi che hanno rallentato l’alimentazione verso Riolo e Solarolo.

Dati gli elevatissimi consumi, sono stati disattivati molti idranti stradali dai quali venivano prelevati mc di acqua da allevamenti/privati che mettono in crisi la pressurizzazione della rete e di conseguenza parziali disservizi e cali di pressione di alcune zone.

Riattivato il 21/05/2023 l’acquedotto del Comune di Solarolo.

Al momento non si registrano particolari criticità di portata e pressione, al netto della nota sui consumi sotto riportata. I tecnici sono al lavoro per riabilitare la centrale di Solarolo che attinge acqua dal Pozzo limitrofo che era stato allagato. Stiamo ripristinando l’automazione ed i collegamenti elettrici compreso il monitoraggio analitico dell’acqua, tempi di riattivazione entro 12/36 ore.

Attive interconnessioni con i Comuni limitrofi per mantenere le pressioni e la portata più alte possibili.

SERVIZI ALTERNATIVI

in stazionamento 1 autobotte da 15 mc a Riolo Terme

1 autobotte da 30 mc a Solarolo con integrazione continua di cassoni con sacchetti di acqua potabile da 5 lt.

Al fine di mantenere attivi gli acquedotti di Castelbolognese, Riolo Terme e Solarolo è indispensabile una sensibilizzazione sull’utilizzo dell’acqua per usi strettamente idro-potabili ed igienico sanitari.

Per consumi elevati possono verificarsi periodi della giornata con abbassamenti / sospensioni provvisorie della fornitura.

DEPURAZIONE – RETI IDRICHE

Criticità sugli impianti di depurazione in particolare l’impianto di Formellino al momento fuori servizio.

FOCUS DEPURAZIONE CONSELICE

Impianto Lavezzola in esercizio.

Impianto di Conselice completamente allagato.

RETI FOGNARIE E SOLLEVAMENTI

Stiamo procedendo in tutti i territori dove il deflusso dell’acqua lo permette con le attività di pulizia delle caditoie e delle reti fognarie in accordo con i COC comunali con 33 mezzi di autospurghi con a supporto n. 3 bilici di acqua ed una decina di pompe idrovore.

Servizio energia elettrica Hera

Gli interventi sulla rete in media tensione per la rialimentazione delle cabine secondarie con trasformatori MT\BT sono terminati.

Attualmente siamo impegnati sulle richieste di intervento ricevute al Call Center Tecnico EE per segnalazioni sulla bassa tensione (prevalentemente per “contatori guasti”).

HSE

Nel Ravennate (Russi, Alfonsine e Bagnacavallo) :

Situazione in peggioramento a causa del deflusso delle acque che erano uscite dagli alvei a monte.

Russi :

Ripristinate le due caldaie del Palazzetto che erano andate sott’acqua. È ora possibile utilizzare i locali come richiesto dalla Protezione Civile

La centrale termica “Casa Jungla” ha subito allagamento. L’impianto fa solo riscaldamento e non era in esercizio.

Illuminazione Pubblica (HL)

Comuni che attualmente presentano porzioni di territorio allagate e con punti luce non funzionanti:

Lugo: Il territorio risulta accessibile e continuano le attività di verifica e ripristino degli impianti. Il servizio di distribuzione dell’energia elettrica risulta ancora sospeso in alcune frazioni e di conseguenza anche gli impianti di pubblica illuminazione sono spenti.

Sant’Agata sul Santerno: Oltre il 50% degli impianti riporta danneggiamenti ai quadri elettrici ripristinabili con attività di sostituzione della componentistica.

Riolo Terme: difficoltà operative a causa delle frane che hanno interessato le vie di accesso al borgo. Messi in funzione gli impianti ove non danneggiati dagli smottamenti.

Casola Valsenio: difficoltà operative a causa delle frane che hanno interessato le vie di accesso al borgo. Messi in funzione gli impianti ove non danneggiati dagli smottamenti

Cervia: In corso ripristino

Riolo Terme: Impianti ripristinati nel centro abitato.

Servizi Ambientali

Complessivamente, nei territori di Bologna-Imola, Ravenna-Cesena e Rimini sono in campo:

187 mezzi (con relativi autisti) + 13 operatori manuali a cui si deve aggiungere il personale di coordinamento (circa 80 tecnici).

I mezzi+autisti sono così suddivisi:

Area Ravenna-Cesena:

Distretto Faenza-Lugo: 67 caricatori, 1 costipatore, 3 walking floor, 1 bobcat, 2 bilici, 6 scarrabili

Distretto Ravenna: 27 caricatori, 2 motopale, 1 daily

operatori manuali

Ravenna

Conselice partita la raccolta con ragno e porta a porta nelle zone agibili

Lugo: molti rifiuti esposti su strada in modo ordinato, la raccolta è rallentata dalla presenza di auto parcheggiate che impediscono ai mezzi di passare e raccogliere. Con il Comune è stato definito un piano urgente di zonizzazione per liberare le strade e consentirci la raccolta. Ripartita la raccolta differenziata di organico e indifferenziato.

Faenza: sono in corso le verifiche con il Comune per individuare ulteriori aree di deposito temporaneo. Sono stati convogliati su questo territorio altri mezzi di raccolta

Massa Lombarda: si sta concludendo la raccolta straordinaria

GESTIONE DEI RIFIUTI

HERA ha comunicato che nei territori interessati dall’emergenza sono dislocati 90 autisti, 6 operatori manuali e 31 coordinatori tecnici. Di giorno, i mezzi all’opera sono 82 (di cui 59 gru caricatori) e la notte 8. Di seguito si indica la relativa distribuzione territoriale.

Si prevedono 68 mila tonnellate di rifiuti da raccogliere e smaltire, considerando 2,4 tonnellate di rifiuto per utente (famiglia) relative a 28 mila utenze alluvionate, pari al 18,7% della popolazione della provincia di Ravenna.

Considerata l’enorme quantità di rifiuti da gestire, si sta provvedendo alla individuazione di aree di stoccaggio di grandi dimensioni fuori dai centri urbani, per ripristinare la normalità nei luoghi colpiti dall’emergenza.

La situazione è continua evoluzione anche in ragione dei potenziamenti di mezzi e persone in corso.

Nella riunione odierna del Centro Coordinamento Soccorsi è stata rappresentata la necessità di ulteriori mezzi, rispetto a quelli impiegati da HERA, per l’effettuazione di operazioni di pulitura e rimozione degli ingombranti. Al riguardo, si è provveduto a interessare l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile affinché mettano a disposizione ulteriori mezzi idonei allo scopo.

LINEA TELEFONICA

TIM ha comunicato che è stato riattivato l’apparato di Sant’Agata, in modo da ripristinare progressivamente la linea internet nelle zone non alluvionate del Comune. Operatori proveniente dalle Regioni Marche, Veneto e Trentino Alto Adige, stanno collaborando per la risoluzione dei problemi sulla rete in rame, che nelle zone alluvionate ha subito seri danni. Si sta procedendo a bonificare le centraline stradali nelle zone di Lugo e Faenza.

Per Wind-Tre è stato ripristinato tutto il servizio mobile tranne che per tre siti di Faenza la cui copertura resta garantita da altri impianti (tempo previsto per il ripristino totale circa 10 giorni). A San Cassiano permane un problema sulla fibra Tim a causa di una frana. Ieri sera è stato anche ripristinata la linea internet nella zona di Lugo.

Nella provincia di Ravenna i tecnici Vodafone stanno completando le attività di ripristino della rete mobile sugli ultimi 3 impianti. Nella giornata odierna in particolare sono stati completati gli interventi sugli ultimi due siti di Faenza, la cui accensione è prevista entro domenica. Su Conselice hanno concluso la progettazione dell’intervento di ripristino dell’ultimo impianto.

SITUAZIONE RELATIVE AI TRASPORTI

Nelle tabelle che seguono si fornisce un quadro aggiornato delle chiusure e delle limitazioni che riguardano le linee ferroviarie le arterie stradali e autostradali insistenti sul territorio provinciale.

LINEE FERROVIARIE

Bologna-Rimini

– da Bologna a Faenza attiva

– da Forlì a Rimini attiva

Resta chiuso il tratto da Faenza a Forlì e si sta lavorando per la riattivare nei tempi più brevi possibile (obiettivo prima del 02/06)

Ravenna-Rimini

attiva

Ravenna-Ferrara:

– da Ferrara a Portomaggiore attiva

– da Portomaggiore a Ravenna ancora non attiva (in attesa di deflusso acque per valutazione dell’infrastruttura)

Ravenna-Faenza:

– da Faenza a Russi attiva

– da Russi a Ravenna ancora non attiva, si sta lavorando per ripristinare la linea (obiettivo 29 maggio)

Ravenna- Castel Bolognese

non attivabile a breve per ingenti danni all’infrastruttura

Lugo-Lavezzola

non attivabile a breve per ingenti danni all’infrastruttura

Dorsali destra e sinistra canale Candiano

Attivate in data odierna

RETE STRADALE

Rete Autostradale

A14 Chiusura al traffico carreggiata nord dalle ore 21 alle ore 06 da Forlì a Faenza.

Strade Statali

Nel territorio della Provincia nessuna criticità.

Strade Proviciali

Si fornisce, nelle tabelle a seguire un aggiornamento della situazione della viabilità sulle strade della provincia..

SSPP PIANURA Ambito Territoriale di Lugo

7 S. Silvestro – Felisio (2° tratto) transitabile 8 Canale Naviglio (2° tratto A) transitabile 8 Canale Naviglio (2° tratto B) transitabile 9 Masiera transitabile 12 Massalombarda (S. Lucia) transitabile 13 Bastia transitabile 14 Quarantola transitabile 15 Raspona transitabile 17 S.Bernardino transitabile 18 Stroppata transitabile 19 Pilastrino (Cotignola) – S. Francesco transitabile 21 Delle Ripe (Bagnara) transitabile 22 Pilastrino – San Mauro transitabile 25 Torri – Entirate – Villanova – Glorie transitabile 26 Nuova Fiumazzo Chiusa da PK 2+900 (rampa ponte Cà di Lugo) a PK 4+600 28 Rossetta transitabile 31 Madonna di Genova transitabile 35 Puntiroli e Mensa transitabile – ATTENZIONE TRATTO COMPETENZA COMUNE DI CONSELICE ANCORA ALLAGATO 36 Pedergnano transitabile 39 Nuova Fiumazzo – Rotaccio – Margotta transitabile 41 Macallo e San Potito transitabile 46 Sant’Andrea transitabile 48 Molinello – Dal Rio – Ca’ Vecchia transitabile 50 Canalazzo e Bagnarolo transitabile 58 Viola Mondanigo transitabile 59 Gardizza Chiusa da PK 0+000 (innesto SP 13) a PK 3+535 (innesto SP 610R) 61 Madonna della Salute transitabile 69 Borse – Dana – Torretta – Pierleone Chiusa da PK 0+000 (innesto SS 16) a PK 4+720 (innesto SP 104) 75 Boncellino e Gabina Chiusa da PK 0+000 a 7+177 76 Chiara transitabile 77 Palazzina transitabile 79 Congiunzione Bastia transitabile 88 Cogollo transitabile 89 Cocchi Chiusa da PK 0+000 a PK 2+909 (da SP 8 a SP 25) 90 S. Giovanni transitabile 91 Guglielma – Coronella – Rampina Chiusa da PK 0+000 a PK 0+690 (innesto SP 116) – Com. Conselice 92 Manzone transitabile 93 Nuova Via Lunga transitabile 94 Canalvecchio transitabile 95 Strada di coll. A14dir e la città di Lugo transitabile 103 Ex Tramvia transitabile 104 Valeria transitabile 107 Gagliazzona Chiusa da PK 1+400 (incrocio sc Coronella) a 3+729 (innesto SP 80 108 Salara transitabile 109 Fornace transitabile 114 Alberico da Barbiano transitabile 115 Cardinala transitabile 116 Correcchio transitabile 117 Palmiera transitabile 119 Bagnoli transitabile 253R San Vitale tratto chiuso da PK 45+650 a PK 46+500 in prossimità del ponte sul fiume Santerno – Loc. S.Agata sul Santerno 610R Selice transitabile

SSPP PIANURA Ambito territoriale di Ravenna

1 S. Alberto transitabile 2 Dismanino transitabile 3 Gambellara transitabile 5 Roncalceci transitabile 6 Beneficio 2° Tronco – Cervara transitabile dalla PK 0+000 fino al pk 3+000 (incrocio sc Beneficio 2° Tronco) Chiusa da PK 3+000 fino a PK 4+967 (innesto SP 254R) 24 Conventello – Argine sinistro Lamone – Abbandonato – Savarna … transitabile 27 Cella transitabile 30 Piangipane transitabile 32 Confine – Crociarone – Salara e Ruggine Chiusa – per crollo ponte al PK 5+050 33 Mensa – Matellica transitabile 34 Di Roncalceci transitabile 38 Dei Naldi – Franguelline Nuove e Croce di Godo transitabile 40 Rampina e Taverna transitabile 42 Violaro e Petrosa transitabile 45 Godo e di San Marco transitabile 51 Castiglione – Argine sinistro del fiume Savio transitabile 52 Della Chiesuola e Case del Vento transitabile 53 Budria e del Castello transitabile – ATTENZIONE PRESENZA SENSO UNICO ALTERNATO in prossimità PK 1+400 54 Senni transitabile 64 Congiunzione Matellica transitabile 68 Montone Abbandonato transitabile con limite di portata T 7,5 71 Forlivese transitabile 71bis Di Cervia transitabile 80 Nullo Baldini transitabile 87 Crociarone transitabile 96 Mezzano – Via Nuova – Cerba transitabile 97 Ammonite – Canala Chiusa da PK 0+000 (innesto SS 16) a PK 7+380 (incrocio SP 30) 98 Braccesca transitabile 99 Viazza di Villanova transitabile 100 Castello transitabile 101 Standiana – Via Lunga transitabile 102 Petrosa transitabile 105 Destra Senio – Molinazza Chiusa da PK 3+900 a PK 5+795 (innesto SP 24) 112 Via delle Valli transitabile 113 Viale dei Lombardi transitabile 118 Umbro Casentinese Romagnola – Tratto Dismano transitabile 253 R San Vitale transitabile 254 R Di Cervia transitabile da Casemurate verso Cervia fino a località Tantlon, poi chiusa fino incrocio SP 6 (Ficocle) 302 R Brisighellese Ravennate transitabile

SS.PP AMBITO TERRITORIALE DI FAENZA – Zona a valle della Via Emilia (pianura)

N. Nome strada Situazione transitabilità Note SP 37 Reda Interrotta da innesto SP 302 a Reda causa danni alla pavimentazione (consentito transito solo residenti e mezzi di soccorso e autorizzati). SP 60 Corleto Interrotta causa cedimento sifone sul CER da innesto SP 4 Prada a via Camilli. SP 81 Leona Transitabile SP 302 R Brisighellese Ravennate Transitabile (ci si riferisce in questa tabella al tratto compreso tra Faenza e la rotonda di Cortina a Russi) SP 20 Madrara Transitabile SP 4 Prada Interrotta per cedimento ponte al km 1+950 SP 44 Granarolo Transitabile SP 86 Donesiglio Transitabile SP 10 Canale di Solarolo Transitabile con sensi unici alternati a vista causa cedimenti laterali. SP 47 Borello Transitabile SP 7 San Silvestro Felisio (1 tratto) via Pana Transitabile SP 72 Congiunzione San Silvestro Transitabile SP 29 Lughese Transitabile SP 55 Sant’Andrea Transitabile SP 62 San Severo Cassanigo (via Ponte Pietra) Transitabile SP 8 Canale Naviglio (1 tratto) Transitabile SP 43 Gobbadino Accarisi Transitabile SP 83 Castellina Transitabile SP 85 Pontevalle Agrippina Transitabile

SS.PP. AMBITO TERRITORIALE DI FAENZA – Zona a monte della Via Emilia (collina)

N. Nome strada Situazione transitabilità Note SP73 Santa Lucia Transitabile da Faenza fino a Santa Lucia e fino al km 10 circa, poi resta chiusa per lavori, ma consentito il transito dei mezzi di soccorso e dei residenti. SP56 Canaletta di Sarna Transitabile. SP49 Bicocca Frane al km 2+000 e anche al km 4+900 ed oltre. Da Brisighella fino al km 4+900 il transito è consentito ai soli residenti, autorizzati e mezzi di soccorso e rifornimento. SP63 Valletta Zattaglia Interrotta in più punti per frane. Da Casola Valsenio (km 0+000) a Monte Albano (km 6+800) il transito è consentito ai soli residenti, autorizzati e mezzi di soccorso, di ripristino e rifornimento. Frane anche sul versante di Fognano al km 13+200 SP82 Villa Vezzano transitabile SP302R Brisighellese Ravennate tratto collinare da Faenza a S. Eufemia transitabile – Al km 85 aperta al traffico, ma con senso unico alternato a vista causa frana. Inagibile dal Km 75+100 verso monte per frane (zona S. Cassiano) e cedimento barriera paramassi esistente oltre smottamento alveo Fiume Lamone a valle e frane di monte SP 23 Monticino Limisano interrotta per frane da Brisighella (km 0+000) al km 1+100 circa (in corso lavori per apertura di un varco provvisorio). Restringimento con transito a senso unico alternato al km 4+800 circa, causa frana. Percorribile da Riolo Terme a innesto SP 78 Sintria. SP 70 Prugno Interrotta – (BY PASS al Km 1+300 pista con stabilizzato) dal Km 2+500 in su frane (ma consentito transito a mezzi di soccorso, a mezzi di ripristino e per approvvigionamenti) SP306 Casolana Riolese Restringimento corsia con senso unico alternato per smottamenti (a margine Fiume Senio) al Km. 4+800. Transitabile il tratto da Riolo Terme fino all’intersezione con la SP 65 Toranello – Al Km 12+500 causa frana in via di risoluzione il transito è consentito a senso unico alternato regolato da semaforo. Al km 21+200 e km 23+000 (a monte di Casola Valsenio) interrotta per frane. Sono in corso lavori per ripristino parziale. SP 66 Celle Tebano interrotta per allagamenti da innesto SP 111 a innesto SP 306 Casolana Riolese (Castel Bolognese). Restringimento al km 6+100 per frana di valle SP111 Camerini Transitabile SP 84 Casale Transitabile SP 110 Mazzolano Transitabile SP 65 Toranello Transitabile, con un senso unico alternato, causa frana al km 6+000, regolato da semaforo. SP 16 Marzeno Transitabile

FORZE DEL SOCCORSO PUBBLICO IN CAMPO

Si fornisce di seguito un aggiornamento relativo agli uomini e ai mezzi complessivamente impegnati sin dalle primissime fasi dell’emergenza nell’ambito delle direttive condivise in sede di Centro di Coordinamento Soccorsi, con indicazione dei dispositivi di persone e mezzi attualmente in campo.

VIGILI DEL FUOCO

MEZZI IMPIEGATI n. 72 PERSONALE IMPIEGATO n. 597 INTERVENTI REALIZZATI n. 2430 Al momento è dispiegato un contingente di 559 unità

POLIZIA DI STATO

MEZZI IMPIEGATI n. 479 PERSONALE IMPIEGATO n. 1236 INTERVENTI REALIZZATI n. 1033 Al momento è dispiegato un contingente di 18 mezzi e 38 persone

ARMA DEI CARABINIERI

MEZZI IMPIEGATI n. 926 PERSONALE IMPIEGATO n. 1776 INTERVENTI REALIZZATI n. 1709 Dalle ore 00.00 alle 24.00 della giornata odierna, verrà dispiegato un contingente con colori d’istituto di 286 militari dell’Arma Territoriale, più 19 in abiti borghesi (di cui 3 al C.C.S), nonché 46 militari della linea Mobile e Speciale (30 dei Battaglioni Mobili, 10 sommozzatori, 6 Tutela Patrimonio Culturale).

GUARDIA DI FINANZA

MEZZI IMPIEGATI n. 404 PERSONALE IMPIEGATO n. 1023 INTERVENTI REALIZZATI n. 459 Al momento è dispiegato un contingente di: 10 MEZZI e 20 MILITARI NELLE ZONE DI: FAENZA – LAVEZZOLA – SANT’AGATA SUL SANTERNO – RAVENNA – ALFONSINE – LUGO – BAGNACAVALLO – CERVIA.

ESERCITO – COMANDO FORZE OPERATIVE NORD

MEZZI IMPIEGATI n. 58 PERSONALE IMPIEGATO n. 102 INTERVENTI REALIZZATI n. 33 Al momento è dispiegato un contingente di 58 militari; 2 mezzi e 5 uomini del Poligono Foce Reno presso Conselice per supporto CC Forestali

GUARDIA COSTIERA

MEZZI IMPIEGATI n. 112 PERSONALE IMPIEGATO n. 333 INTERVENTI REALIZZATI n. 386 Al momento è dispiegato un contingente di 8 sommozzatori in stand by

POLIZIA LOCALE

MEZZI IMPIEGATI n. 168 PERSONALE IMPIEGATO n. 2160 INTERVENTI REALIZZATI n. 4150 Al momento è dispiegato un contingente di 305

RIAPERTURA DELLE SCUOLE

Per quanto riguarda la situazione relativa alla chiusura delle scuole, hanno riaperto oggi le scuole di ogni ordine e grado ad Alfonsine. Sono altresì aperte le scuole di Bagnara di Romagna (le primarie con orario ridotto), le scuole medie inferiori di Castel Bolognese, le scuole di ogni ordine di Fusignano, le primarie e le scuole medie inferiori e superiori a Faenza.

Alla luce dell’attuale situazione di fragilità del territorio la cittadinanza è invitata a non effettuare passeggiate sugli argini e lungo le sponde di fiumi e canali.

Resta attentamente monitorata la situazione nel Comune di Conselice dove i livelli del Canale Destra Reno non consentono di poter ricevere l’enorme quantità di acqua che ancora persiste in alcune vie della cittadina.

Secondo quanto riferito i tecnici del Consorzio le difficoltà sono dovute anche alla situazione a valle che va ad incidere sulla più rapida movimentazione delle acque.

Proprio per questo stamattina è stato fatto un punto di situazione presso la Casa Comunale a cui ha partecipato anche il Prefetto di Ravenna insieme a tutti gli organi competenti.

Negli altri comuni della Provincia invece la situazione presenta profili di generalizzata positività sia per quanto attiene alla rimozione degli ingombranti, del fango, della pulizia delle strade e degli svuotamenti di cantine ed abitazioni private.

Nel corso della seduta plenaria del CCS sono state prospettate da tutti i COC comunali importanti aspetti favorevoli che fanno presumere che nei prossimi giorni ci si potrà avviare verso un progressivo miglioramento generale.

APPELLO DEL PREFETTO

I sindaci dei Comuni della Provincia in sede di CCS hanno chiesto soprattutto per il fine settimana che non vengano intasate le strade e i centri abitati dei comuni ove si sta lavorando per gli svuotamenti e le pulizie di strade e abitazioni da cittadini o gruppi non organizzati, seppur a scopo solidaristico ma di rapportarsi prima con il volontariato organizzato o con i COC dei Comuni stessi al fine di acquisire le esigenze e le necessità