Nel luglio 2013 aveva abbadonato moglie e figlie, aveva finto il suicidio e si era rifatto una vita in Grecia. Fino a quando, dopo 10 anni, è stato ritrovato dalle telecamere di Chi l’ha visto, trasmissione di Rai 3 alla quale si era rivolta la moglie, dopo essere venuta a conoscenza che l’uomo era ancora vivo nel settembre 2016.

Nella giornata di martedì 16 gennaio, Adamo Guerra ha patteggiato la propria pena al processo a suo carico al Tribunale di Ravenna. O meglio, lo ha fatto il suo avvocato, Carlotta Benini. Guerra, invece, non era presente in aula, dove invece sedeva la moglie, Raffaella Borghi.

Come riportano i quotidiani oggi in edicola, l’uomo ha patteggiato 40 giorni di reclusione più 100 euro di multa, convertiti in una pena pecuniaria di 500 euro per violazione degli obblighi familiari. L’uomo a ufficialmente divorziato dalla moglie lo scorso dicembre.