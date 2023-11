118 donne vittime di violenza nel 2023 nel faentino. Sabato e domenica due cortei

Sono 118 le donne vittime di violenza seguite da SOS Donna nel 2023 nel territorio della Romagna Faentina. I numeri saranno probabilmente destinati a salire. Solo a novembre infatti si contano 3 casi.

Sabato, in occasione del 25 novembre, la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, sarà organizzato un corteo che partirà dal giardino Ilenia Fabbri, di fronte alla casa dove fu uccisa Ilenia il 6 febbraio 2021, in via Corbara, per poi raggiungere Piazza del Popolo. Non ci sarà un minuto di silenzio, ma un minuto di rumore per ricordare Giulia Cecchettin, Ilenia Fabbri e tutte le donne vittime di violenza. Un altro corteo sarà organizzato domenica, con partenza di fronte all’ospedale di Faenza.