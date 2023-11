La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura artistica, presenta presso il Private Banking di Ravenna in Piazza del Popolo, n.30, fino al 5 dicembre prossimo, una nuova mostra dal titolo: “Fidapa da 50 anni in Città”, realizzata in collaborazione con la Sezione di Ravenna della Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari.

Grazie alla tenacia della fondatrice Patricia Brown e di un piccolo gruppo di donne ravennati, la Sezione di Ravenna della Fidapa nacque nel maggio 1973 ed i documenti e le testimonianze esposti nelle eleganti vetrine della centralissima piazza di Ravenna danno visibilità ad un percorso di cultura, conoscenza, crescita ed entusiasmo. Dal primo porta a porta per far conoscere la funzione del Consultorio, il primo in città, al quartiere Darsena fino ai primi convegni sull’affido familiare, sull’abuso e sul tema purtroppo attualissimo della violenza familiare, dalla medicina di genere alle nuove povertà, Fidapa ha sempre cercato di diffondere e migliorare le conoscenze, di sensibilizzare e approfondire organizzando mostre, convegni, dibattiti, visite, eventi pubblici. E questa mostra al Private Banking è un viaggio nella storia, nell’attualità e nel futuro della Federazione che tagliando il traguardo dei primi 50 anni di vita si trova impegnata a fronteggiare con sempre maggiore energia nuove sfide ed emergenze.

La visita alla mostra della Fidapa è un’occasione importante per approfondire la conoscenza di una importantissima realtà, profondamente radicata nel territorio, ed è anche un’opportunità di riflessione sulle battaglie difficili e sempre attuali delle donne nella nostra società, tema purtroppo di grande gravità ed attualità alla luce dei fatti di cronaca di questi giorni.