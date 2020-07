Questa mattina verso le ore 10 alcuni passanti hanno sentito dei miagolii provenire dal motore di un’autovettura parcheggiata in Largo De Gasperi a Bagnacavallo nei pressi dell’istituto di credito Bper. Un cucciolo di circa due mesi era arrivato a Bagnacavallo intrappolato nel vano motore di un’automobile. Elisa, operatrice del Cinoservizio ha immediatamente contattato la stazione dei Vigili del Fuoco che sono accorsi con una squadra da Ravenna e assieme ai volontari Enpa sono riusciti a far uscire il cucciolo dal vano motore, anche grazie all’utilizzo di un video in cui una mamma gatta chiama i suoi cuccioli. Attirato dal richiamo il cucciolo è sceso e per fortuna è stato afferrato al volo mentre si stava precipitando in un’altra autovettura in cerca di riparo. ‘Purtroppo, – affermano i volontari – in questo periodo, i cuccioli abbandonati vanno in cerca di calore nelle ore serali e molto spesso trovano riparo nei vani motore delle autovetture, che possono rivelarsi habitat mortali.’ ‘E’ stato sufficiente diffondere il miagolìo registrato su uno smartphone di una mamma gatta e il cucciolo ha subito risposto e siamo riusciti a localizzarlo’. ‘Abbiamo continuato a fargli ascoltare il richiamo di una mamma gatta, ha preso fiducia ed è lentamente sceso dalla scocca. Il cucciolo era terrorizzato, ma nonostante cercasse di divincolarsi e non risparmiasse qualche graffio, una nostra volontaria è riuscita ad afferrarlo al volo e chiuderlo in un trasportino. ‘Quando ci si accorge che c’è un gatto nel vano motore di un’autovettura occorre armarsi di pazienza, verificare che l’auto non sia troppo esposta al sole, limitare al massimo i rumori per non spaventarlo e provare a lasciare del cibo per attirare la sua attenzione’. Il piccolo è già stato portato in infermeria dove è stato pulito, pesato e spulciato. Ha sicuramente bisogno di mangiare perché leggermente denutrito. I volontari lo hanno chiamato Biper. ‘Noi volontari siamo allo stremo – afferma Elio Geminiani responsabile Enpa di Lugo -, siamo sommersi di cuccioli, alle prese con continue richieste di aiuto e segnalazioni h24’. ‘Da ieri sono arrivati cuccioli di pochi giorni ritrovati a Traversara e a Conselice; per quanti cuccioli si diano in adozione altrettanti ne entrano ogni giorno’. ‘Senza una massiccia campagna di sterilizzazione non si arginerà mai il fenomeno del randagismo nel nostro territorio.’