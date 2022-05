Ennesimo incidente ieri sera alla rotonda di Marina la Rotonda dei Pineroli, all’incrocio tra via Trieste e via della Pace, intorno alle ore 22 un motociclista proveniente da Marina direzione Ravenna è andato dritto, centrando uno dei dossi in cemento che circondano il perimetro della rotonda e dentro le quali sono installate le luci. La moto è così finita dentro l’area verde ed il motociclista, un uomo del 1989 è stato sbalzato a terra fortunatamente senza conseguenze gravi, il 33enne è sempre rimasto cosciente, sul posto il 118 e la Polizia locale per i rilievi.