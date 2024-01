Dopo la sosta natalizia sono ripresi i campionati regionali e quelli giovanili di categoria e per le squadre della Consar il ritorno in campo è stato nel complesso positivo. La formazione Under 19 che disputa il campionato di C conferma la sua vistosa crescita inanellando il quarto successo consecutivo nel derby cittadino contro la Pietro Pezzi. Il risultato finale del match giocato al Costa dice 3-1 per i ragazzi di Mollo (30-28, 17-25, 25-16, 25-22). Al giro di boa del girone C di serie C la Consar arriva all’ottavo posto con 13 punti e quattro formazioni alle spalle. E sabato 20, alla palestra Itis alle 18 contro il Sesto Imolese, quinto in classifica, ha la possibilità di accorciare ulteriormente le distanze proprio dal gruppo di squadre in lotta al momento per la quinta piazza.

Una sconfitta e un successo, invece, per l’Under 17. Nel campionato di Eccellenza regionale, la compagine ravennate è stata battuta nel primo match del 2024 in casa per 1-3 dalla capolista Anderlini Modena, al termine di un match in cui i ragazzi di Baroni hanno fatto soffrire i quotati avversari, come dimostrano i parziali (15-25, 25-23, 24-26, 23-25). Fin qui il bilancio in sei gare giocate è di 2 vittorie e 4 sconfitte per un bottino di 5 punti che valgono la quinta posizione.

Nel campionato interterritoriale di Prima Divisione, invece, il gruppo dell’Under 17 ha superato alla Palestra Itis il Rubicone in Volley in rimonta per 3-1 (23-25, 25-17, 25-13, 25-19) nello scontro al vertice. La squadra giallorossa torna così al comando della classifica con sei successi in altrettante partite.

Ripartenza positiva anche per l’Under 15. La squadra di Minguzzi ha superato per 3-0 la Querzoli Forlì (25-16, 25-10, 25-13) incasellando l’ottavo successo in altrettante partite disputate, nelle quali ha ceduto un solo set agli avversari. Sempre nello stesso campionato, non ha detto bene la prima del 2024 alla Scuola di Pallavolo: i ragazzi di Principi hanno perso in casa 0-3 contro il forte Volley Club Cesena, principale inseguitrice della Consar.