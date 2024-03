Applausi a scena aperta per la Fenix Energia che sbanca con autorità il campo del Benedetto Volley Ferrara, aggiudicandosi 3-1 un delicato scontro diretto. A quattro giornate dalla fine, le faentine sono da sole in vetta con 45 punti, seguite dal Paolo Poggi Volley Bologna con 42 e dal Benedetto Volley e dal CUS Medicina con 40.

“Era una partita di capitale importanza che abbiamo affrontato nel modo giusto e meritatamente vinto conquistando una vittoria che ci ha dato enorme soddisfazione – sottolinea coach Loris Polo – Sono veramente contento per il risultato, per la crescita e per l’atteggiamento delle ragazze che sono state davvero brave.

Siamo partiti fortissimo con attenzione massima e abbiamo messo in pratica tutto quello che avevamo preparato giocando con intelligenza, grinta, pazienza e attenzione. Il risultato è stato un primo set ottimo che lasciava presagire ad una serata di gran livello. Poi ci siamo un po’ disuniti nel secondo e non mi è piaciuto che qualcuna sia calata e le altre non abbiano reagito per aiutarla: abbiamo pensato soltanto a noi stessi e non alle nostre avversarie che hanno vinto meritatamente. Nel terzo invece siamo entrati in campo con il piglio giusto e tutto è andato bene.

Il quarto set è stato strano ma bellissimo. Siamo partiti contratti e sotto 6-13 siamo diventati super. Abbiamo trovato energia insperata in un palazzetto caldo dove c’erano anche molti nostri tifosi e da quel momento è stato un assolo. A coronare il week end c’è stata la vittoria nella semifinale Under 18 giocata domenica mattina sempre contro il Benedetto Volley.

Adesso mancano quattro finali e sappiamo che non dobbiamo sottovalutare nessuno: è veramente bello poterci giocare un simile finale di campionato”.

La Fenix Energia ritornerà in campo sabato 23 marzo alle 17.30 in casa con lo Smart Volley Ferrara.

Benedetto Volley Ferrara – Fenix Energia Faenza 1-3 (18-25; 25-22; 18-25; 20-25)

FAENZA: Bartoli 2, Benedetti 10, Dall’Oppio, Enabulele 14, Gallegati 8, Melandri 8, Ramponi 16, Rossi 9, Spada, Calubani, Merendi, Rosetti (L1), Calderoni (L2). All.: Polo