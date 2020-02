Grande vittoria della Pallamano Romagna che al cospetto del proprio pubblico vince un’ottima partita contro il lanciatissimo Parma. La squadra di mister Tassinari, partita bene nel primo tempo, ha il merito di giocarsela punto a punto contro gli ospiti in una gara in cui le difese prevalgono sulle azioni offensive. In più di un’occasione è lo scatenato Chiarini a togliere le castagne dal fuoco agli arancioblu mettendo a segno marcature pesanti che consentono alla squadra imolese-faentina di terminare il primo tempo in vantaggio 12-10.

Nella seconda frazione si rivede lo stesso copione ma questa volta la miglior partenza è di marca parmigiana. Entrambe le difese però, e soprattutto gli estremi difensori, Redaelli per il Romagna e Bonacini per il Parma, reggono piuttosto bene al punto che entrambe le compagini sono costrette a ricorrere alle giocate individuali per segnare. A metà della ripresa infatti sono appena 7 i gol complessivamente realizzati, numero che aumenta, per quanto concerne il Parma, solo grazie alle palle inattive trasformate da Robertino Pagano, migliore in campo per marcature. Il Romagna invece ricorre all’esperienza di capitan Tassinari, alle giocate di Gregorio Mazzanti e alla vena realizzativa di Marcello Montanari. Al 18’ Usai riagguanta il pareggio ma proprio Montanari e Mazzanti riportano sopra gli arancioblu, che da quel momento grazie ad una buona gestione del pallone e a determinanti chiusure difensive, resteranno in vantaggio fino allo scadere nonostante qualche brivido sul finale di gara che Gollini scaccia chiudendo definitivamente le ostilità. Il suo gol infatti vale il 21-17 che scatena la festa romagnola in campo prima e negli spogliatoi dopo.

Pallamano Romagna – Parma 21-17

Pallamano Romagna: G.Sami, Redaelli, Albertini, Amaroli 2, Babini, Bartoli, Boukhris 1, Chiarini 5, Di Domenico, Gollini 2, Guerrini,Mazzanti 4, Mazzini, M.Montanari 4, T.Sami, F.Tassinari 3. All.D.Tassinari

Parma: Bonacini, Boschi, Carini 1, Cortesi, D’Angelo 2, G.Montanari 1, Pagano 7, Raimondi, Saliu 1, Strada 4, Usai 1, Villano. All.Galluccio

Note: Primo tempo 12-10 // Finale 21-17