Le riminesi, che nel match di andata vinsero al PalaCosta per 3-1 in rimonta e sono reduci da un netto successo 3-0 nei quarti di Coppa Italia contro Sassuolo, occupano la terza posizione in classifica, ma erano in vetta prima dell’ultimo match rinviato contro Busto Arsizio.

Fischio d’inizio alle ore 17 di domenica 26 dicembre. Arbitri della partita saranno Beatrice Cruccolini e Alessandro Oranelli.

Il commento

Coach Simone Bendandi introduce così la gara: “Andiamo ad affrontare una squadra ben compatta e con una giocatrice fuori categoria come Serena Ortolani. Sarà una partita molto difficile e quello che mi aspetto è che chi arriva da prestazioni opache mi dia un segnale di voglia di riscatto e di far vedere qualcosa di diverso. Cambierò sicuramente qualcosa perché c’è chi merita di provare a partire titolare fin dall’inizio, e ho anche bisogno di gente che dimostri presenza in campo a livello di carattere.

Si tratta infatti di una di quelle partite dove bisogna dare qualcosa in più proprio a livello di carattere. Fosse per me io cercherei di godermi una partita del genere, perché giocare contro avversari forti è sempre stimolante. Purtroppo è naturale che in un momento non semplice è difficile da capire e apprezzare, anche perché probabilmente c’è gente che non è in grado di farlo”.

Roster

Allenatore: Simone Bendandi.

Assistente: Federico Chiavegatti.

Palleggiatrici: Spinello (11), Foresi (17).

Centrali: Salvatori (4), Colzi (8), Torcolacci (9).

Attaccanti: Pomili (1), Missiroli (3), Fricano (5), Fontemaggi (6), Guasti (10), Sestini (12), Bulovic (18).

Liberi: Monaco (7), Rocchi (13).

La classifica

Banca Valsabbina Millenium Brescia 24, CBF Balducci HR Macerata 23, Omag – MT S.G. in Marignano 22*, Volley Hermaea Olbia 21, Futura Volley Giovani Busto Arsizio 20*, Green Warriors Sassuolo 20, Sigel Marsala Volley 18, Olimpia Teodora Ravenna 15, Seap Dalli Cardillo Aragona 8, Assitec Volleyball Sant’Elia 6*, Tenaglia Altino Volley 0.

*Una partita in meno

Le altre partite della 13a Giornata di Serie A2 Girone A

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Futura Volley Giovani Busto Arsizio (rinviata a data da destinarsi)

CBF Balducci HR Macerata – Green Warriors Sassuolo

Assitec Volleyball Sant’Elia – Tenaglia Altino Volley

Sigel Marsala Volley – Seap Dalli Cardillo Aragona

Riposa: Volley Hermaea Olbia