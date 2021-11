L’E-Work conquista due punti fondamentali nella corsa salvezza, passando sul parquet dell’USE Empoli col punteggio di 54-63.

È Rosa Cupido l’assoluta protagonista del finale ed anche la top scorer tra le bianconere a quota 16. In doppia cifra anche Davis (11) e Policari (12).

Quintetto Empoli: Jeune, Bocchetti, Ravelli, Williams, Rembiszewska

Quintetto Faenza: Cupido, Cappellotto, Davis, Morsiani, Pallas

Ottimo avvio per l’E-Work, che trova i primi 3 punti del match grazie alla tripla centrale di Lucia Morsiani. Empoli è un po’ imprecisa elle prime azioni, ma si sblocca ben presto, ispirata dalle giocate di Jeune, all’esordio casalingo con la maglia biancorossa. Le toscane firmano un 6-0 che consente loro di prendere in mano l’inerzia del match, mentre Faenza commette alcuni errori offensivi, convincendo Sguaizer a fermare il gioco sul 15-10 in favore delle padrone di casa a 2’50” dal termine. Empoli tocca anche il +8, ma l’appoggio di Castello con la mancina permette a Faenza di chiudere la prima frazione sotto 20-14.

Si segna meno in avvio di secondo quarto, con Davis e compagne che cercano di ricucire lo strappo e firmano un mini-break di 4-0 (20-18), convincendo Cioni al primo timeout della serata dopo 3’ di gioco. Rembiszewska prova a guidare la reazione toscana, salendo a quota 5 punti personali e permettendo all’USE di riallungare nel punteggio (26-21). Faenza non ci sta e Policari firma un gioco da 3 punti che vale il pareggio a quota 28. I liberi di Jori Davis permettono all’E-Work di rientrare negli spogliatoi avanti 28-30.

Non si ferma il momento positivo per le bianconere, che trovano una tripla con Davis per aprire un 7-2 di parziale al rientro in campo: 30-37 dopo 3’ di gioco e timeout Empoli. La reazione di Empoli non si fa attendere e Jeune prova a trascinare le compagne nella rimonta: la nuova arrivata sale a quota 14 punti personali, ricucendo il divario e permettendo all’USE di chiudere la terza frazione sul -1 (41-42).

Botta e risposta continui in apertura di quarto periodo tra le due squadre: il piazzato da centro area di Cupido regala il nuovo +3 all’E-Work, quando si entra nell’ultima metà della frazione (48-51). È ancora l’ex Patti a punire da oltre l’arco e portando le compagne sul +6. Empoli fa 0/2 dalla lunetta, non riuscendo a ridurre lo svantaggio e si entra negli ultimi due minuti di gioco sul 50-56. È ancora Cupido a mettere la sfida in ghiaccio, con la tripla dall’angolo che vale il +9 a 30 secondi dal termine. Il punteggio finale è

Tabellino Empoli: Jeune 17. Ruffini N.E., Stoichkova, Lucchesini N.E., Baldelli 8, Williams 10, Ravelli 7, Narviciute, Antonini N.E., Manetti, Rembiszewska 7, Bocchetti 7

Tabellino Faenza: Pallas 10, Schwienbacher N.E., Cappellotto, Morsiani 3, Cupido 16, Davis 11, Policari 12, Manzotti, Llorente 4, Castello 5, Porcu 2