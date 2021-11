L’Alpha Tauri ha probabilmente concluso in Qatar il peggior gran premio della propria stagione in Formula 1. Una gara frustrante per il team che aveva visto scattare Pierre Gasly dalla seconda posizione, dopo le penalità inflitte dalla direzione gara a Verstappen e a Bottas. Il francese sabato aveva fatto registrare il quarto tempo. Ottavo invece il giro più veloce di Tsunoda.

Cosa sia successo in gara, non è ancora dato saperlo. Dovrà essere la telemetria a fornire qualche chiarezza. Le due vetture faentine infatti, dopo la brillante velocità fatta registrare il sabato, non erano più in grado di sostenere il passo gara dei primi, complice anche un’usura inaspettata degli pneumatici che ha messo in crisi i piloti, facendo salire i tempi sul giro. E così le Alpha Tauri sono passate sotto la bandiera a scacchi fuori dalla zona punti, in undicesima e tredicesima posizione, proprio nella giornata in cui Alonso con l’Alpine è riuscito a tornare sul podio e Ocon ha chiuso quinto, ottenendo punti importanti in ottica Mondiale Costruttore, che ora vede l’Alpha Tauri staccata di 25 punti dai rivali.

“La gara di stasera è stata difficile perché entrambe le macchine hanno faticato con il passo e il degrado delle gomme” ha spiegato Jody Eggington, Technical Director della squadra

“Il primo stint di Yuki è stato compromesso da una visiera a strappo che è rimasta bloccata sull’ala posteriore, causando una perdita di carico aerodinamico e bilanciamento. Abbiamo dovuto anticipare la prima sosta per rimuoverla. Con Pierre abbiamo faticato con il bilanciamento, in quanto accusava una forte usura dello pneumatico anteriore sinistro e non riusciva a seguire le auto davanti. Anche con lui siamo stati costretti ad anticipare la prima sosta e adattare la strategia per gestire l’usura delle gomme. Questi problemi hanno avuto un forte impatto sulle nostre posizioni e questa volta non abbiamo avuto il ritmo giusto per recuperare. Va dato merito ad Alpine di aver gestito bene la gomma morbida e, in una battaglia così serrata come quella di stasera, questo ha fatto la differenza. Ovviamente, tutto il team è deluso di aver perso terreno nella battaglia per il quinto posto nel campionato costruttori, tuttavia ci sono ancora due gare da affrontare. Anche se sarà impegnativo, i nostri obiettivi rimarranno invariati e spingeremo per conquistare quanti più punti possibili”.