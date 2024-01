“Come è possibile lasciare studenti e pendolari in balia delle condizioni meteo con scarsi preavvisi?” Alessandro Vitali, dirigente comunale de Il Popolo della Famiglia a Faenza, interviene con una nota nel merito del tanti disagi sulla Linea ferroviaria Faenza-Marradi: “Le continue cancellazioni e sospensioni del tratto ferroviario Faenza-Marradi pone ancora una volta la luce sulla disorganizzazione delle amministrazioni regionali. Visto e considerato le repentine cancellazioni dei servizi ferroviari causa problematiche legate alle condizioni meteo, si pensava che le amministrazioni regionali (Emilia Romagna e Toscana) lavorassero in sinergia con le reti ferroviarie per mettere a disposizione a studenti e pendolari un servizio alternativo, come poteva essere un servizio bus. Cosa che è stata fatta ma in modo del tutto non consono al numero di persone che tutti i giorni devono spostarsi su questa tratta.

Comprendiamo ovviamente l’ira dei Sindaci coinvolti in questi disagi. Non comprendiamo tuttavia come sia possibile dopo mesi dall’alluvione, trovare delle giunte regionali ancora così impreparate, al pari dei gestori della rete ferroviaria, poco previdenti verso un territorio che ha subito grossi danni.

Chiediamo come Popolo della Famiglia che si possa lavorare per un sistema Bus più efficiente, laddove persistano ancora criticità a livello ferroviario, e che si possa attuare una strategia di rimborsi visto e considerato i disagi che hanno subito i cittadini.”