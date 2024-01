Il Gruppo Cofra investe sul territorio di Cotignola: sabato 13 gennaio, alla presenza delle autorità cittadine, è infatti previsto il taglio del nastro di una nuova agenzia Assicofra in corso Sforza, all’interno del centro commerciale Cotoniola dove il Gruppo cooperativo gestisce da tempo il supermercato Conad City.

La cerimonia di inaugurazione è in programma alle 10.30: «Vogliamo dare il massimo dei servizi ai numerosissimi soci di COFRA – sottolinea Roberto Savini, presidente di Cofra – la politica del gruppo è di aiutare le persone a difendersi dagli imprevisti e dalla vulnerabilità che ognuno di noi si può trovare a dover affrontare come persona o impresa. Da anni infatti Assicofraè un punto di riferimento per la copertura assicurativa a Faenza e per i soci degli altri territori si tratta di una importante opportunità per usufruire di condizioni favorevoli e di un servizio altamente professionalizzato, oggi sono maturi i tempi per una visione coordinata e omogenea dei servizi assicurativi legati a Confcooperative Romagna.

La nuova agenzia Assicofra aprirà ufficialmente lunedì 15 gennaio e sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì. Ogni giorno presso l’agenzia sarà possibile confrontarsi con un agente specializzato in coperture assicurative e previdenziali e conoscere le opportunità messe a disposizione dalle numerose compagnie assicurative convenzionate con Assicofra.

Cofra nasce nel 1973 come cooperativa di consumatori e, nel 1976, apre il primo supermercato a Faenza con vendita aperta anche ai non soci. Oggi Cofra è una cooperativa mista che rappresenta 41.000 soci consumatori e 189 soci-lavoratori ed è presente su tutto il territorio della provincia di Ravenna con 11 supermercati a marchio Conad (2 a Bagnacavallo, 1 a Brisighella, 1 a Casola Valsenio, 1 a Conselice, 1 a Cotignola, 2 a Faenza, 1 a Lugo, 1 a Ravenna e 1 a Riolo Terme) e 1 PetStore Conad (Faenza). Fanno inoltre parte del Gruppo Cofra 2 punti vendita a marchio Bricofer (Faenza) e la rete di agenzie assicurative Assicofra.