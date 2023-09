Martedì 3 ottobre dalle 14 alle 18 all’auditorium «Arcangelo Corelli» di Fusignano, in vicolo Belletti 2, ci sarà un seminario dedicato alla transizione energetica, e in particolare all’autoconsumo diffuso ed elettrificazione dei consumi.

L’evento avrà l’obiettivo di fornire le conoscenze di base sulle configurazioni di autoconsumo diffuso recentemente definite da Arera, tra cui le comunità energetiche rinnovabili (Cer). Saranno illustrate le regole di funzionamento, le opportunità e i meccanismi incentivanti di livello nazionale, nonché gli strumenti di supporto di livello regionale e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Il seminario è aperto a tutti: è pensato per i tecnici e i professionisti, ma si rivolge anche ai cittadini interessati al tema, e si inserisce nell’ambito delle iniziative della Eu Green Week e del progetto europeo sull’efficienza energetica degli edifici pubblici dell’Unione Bassa Romagna, finanziato dal fondo European City Facility.

Dopo i saluti istituzionali, il programma prevede cinque approfondimenti: il concetto di energia condivisa, l’elettrificazione dei consumi e l’autoconsumo diffuso, a cura di Alessandro Rossi di Anci Emilia-Romagna; il ruolo della Regione Emilia-Romagna per l’energia condivisa, con Letizia Zavatti dell’Area Energia ed economia verde della Rer; le configurazioni ammesse per l’autoconsumo diffuso, le loro caratteristiche e gli incentivi, con Marco Costa (Aess Modena); la natura giuridica e i rapporti tra i soggetti coinvolti nelle comunità energetiche rinnovabili, con Felipe Barroco (Aess Modena); i progetti in corso e le dinamiche del territorio della Bassa Romagna, a cura di Gilberto Facondini, dirigente dell’Area Territorio e ambiente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Al termine ci sarà spazio per domande da parte del pubblico.

Il seminario è organizzato dal Servizio Europa e progettazione strategica e dal Servizio Ambiente ed energia dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con gli Ordini degli ingegneri, degli architetti e dei periti industriali e il collegio dei geometri della provincia di Ravenna. Per i professionistiè possibile richiedere icrediti formativisecondo le modalità previste da ogni ordine/collegio.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione su Eventbrite cercando l’evento «Transizione energetica: autoconsumo diffuso ed elettrificazione dei consumi» (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-transizione-energetica-autoconsumo-diffuso-ed-elettrificazione-dei-consumi-723877215237?aff=ebdssbdestsearch).