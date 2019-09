“Tra la gente, questo è il motto della prossima campagna elettorale per le elezioni regionali scelto dalla Lega e dalla candidata Lucia Borgonzoni. E la Lega faentina, che da anni sta in mezzo alla gente, questo sabato raddoppierà il solito banchetto informativo del sabato, in quanto sarà presente sia la mattina che il pomeriggio” spiega il consigliere regionale della Lega e segretario della sezione faentina Andrea Liverani.

Liverani, così come la sezione, prenderanno parte all’iniziativa lanciata dalla Lega su tutto il territorio nazionale denominata “tra la gente”, in preparazione alle elezioni regionali di cui ancora non si conosce la data precisa. Un’iniziativa che vedrà centinaia di banchetti attivi su tutto il territorio regionali nelle giornate di sabato e domenica.

Prosegue il leghista faentino: “Siamo pronti per le prossime elezioni, sappiamo che Lucia Borgonzoni è il candidato giusto per far cambiare finalmente colore a questa regione. Il Presidente Bonaccini, oramai in perenne campagna elettorale, non ha ancora deciso quando farci votare, ma noi eravamo, siamo e saremo pronti. L’occasione di avere finalmente un governatore della Lega in Emilia-Romagna è unica, e non ce la faremo scappare.”

“C’è voglia di cambiamento e di voto, dopo la nascita del farlocco governo giallo-rosso la gente ha voglia di esprimere la propria voglia di cambiamento, e lo affermeranno con forza alle elezioni regionali”.

Conclude Liverani: “Sabato in piazza del Popolo a Faenza saremo presenti la mattina dalle 9 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 19. Come sempre disponibili al confronto coi cittadini, pronti ad ascoltare e a spiegarvi cosa vogliamo fare per cambiare la nostra Regione.”