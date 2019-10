Faenza Futuro avvia un nuovo ciclo di incontri. Giovedì 24 ottobre, nela Sala delle Associazioni in Via Laderchi, si parlerà di servizi sanitari, sociali, assistenziali nel nostro territorio.

“Proporremo all’attenzione di tutti un documento semplice e sintetico che indicherà le questioni principali su cui ci pare urgente cambiare, migliorare, a volte anche solo semplificare e rendere più efficiente il funzionamento della rete dei servizi. Su queste nostre proposte ci poniamo in ascolto dei cittadini, degli operatori spesso frustrati dalle diffuse inefficienze. Il nostro obiettivo è formulare un “pacchetto” di proposte, tanto urgenti quanto realistiche, da offrire, una volta perfezionate dal confronto che stiamo aprendo, all’opinione pubblica, alla Unione dei Comuni oggi titolare di molte competenze in questo ambito, e a tutte le formazioni politiche che si misureranno, nei prossimi mesi, in importanti competizioni elettorali Regionali e locali.

Cercheremo di togliere spazio a tutti gli alibi: sappiamo il grande problema della scarsità delle risorse a livello nazionale; sappiamo quanto grave sia la carenza di personale e quindi di competenze. Su tutto questo ciascuno darà il proprio contributo, nelle sedi e nelle forme appropriate, per cambiare le cose. C’è tuttavia, nonostante queste pesanti ipoteche, più di uno spazio di intervento che rimane in capo alle comunità locali; su questo intendiamo intervenire, esercitare la nostra responsabilità di cittadini attivi, chiedere responsabilità a chi ne è o ne sarà investito istituzionalmente”.