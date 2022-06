Referendum: in provincia di Ravenna scendono in campo Lega e Forza Italia | VIDEO

Ultimi giorni per la campagna referendaria in vista del voto del 12 giugno. Dopo il silenzio di tutti questi mesi, scendono in campo a Ravenna i responsabili provinciali di Forza Italia e Lega Salvini Premier, affiancati da Alberto Ancarani, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Ravenna ed ex candidato sindaco. Una serie di iniziative nell’ultima settimana per convincere i cittadini a sostenere le motivazioni dei “Sì” ai 5 quesiti legati alla riforma della giustizia. Tuttavia, a livello nazionale, il referendum ormai non sembra interessare più di tanto i leader di partito.