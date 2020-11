Visioni Fantastiche, l’edizione 2020 tra laboratori, proiezioni ed eventi online non teme la pandemia

E’ quasi giunto alla sua conclusione il festival di cinema per le scuole Visioni Fantastiche, che ha dovuto adattarsi nell’edizione 2020 ai cambiamenti imposti dalla pandemia senza rinunciare a proporre interessanti contenuti per i ragazzi delle scuole e non solo. La seconda edizione del festival, avviata il 9 novembre, ha proposto laboratori, incontri e proiezioni di film alternando appuntamenti online e in presenza, offrendo interessanti spunti per formare giovani sempre più consapevoli e in grado di codificare le tante informazioni visive a cui quotidianamente veniamo sottoposti.