8 feriti, fra cui un bambino di due anni in gravissime condizioni. È il bilancio pesantissimo dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 15.45 a Savio, in via Nullo Baldini, dove due auto, una Opel Insignia e una Dacia Sandero, si sono scontrate frontalmente. La dinamica dello scontro è al vaglio della Polizia Locale. Dopo la chiamata alla Centrale di Romagna Soccorso, sul posto sono stati dirottati diversi mezzi del 118: 5 ambulanze, 1 auto con il medico a bordo e l’elimedica. L’elicottero ha trasportato con il codice di massima urgenza il bambino di due anni e una donna, entrambi viaggiavano a bordo dell’Opel, al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena, entrambi con il codice di massima gravità. Gli altri feriti, fra cui un altro bambino, sono stati ricoverati fra gli ospedali di Ravenna e Cesena. 5 hanno subito lesioni di media entità. Uno solo se l’è cavata con lievi ferite.

A coadiuvare le operazioni di soccorso anche i Vigili del Fuoco di Cervia e i Carabinieri. La strada è stata chiusa al traffico.