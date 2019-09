Video curioso apparso questa mattina sul profilo Facebook di Emilia Romagna Meteo che ritrae un cinghiale arrivato fino in riva al mare a Punta Marina. Il video, girato di prima mattina, mostra l’animale correre lungo la spiaggia. Purtroppo il video è anche testimonianza di ben altro, come hanno fatto notare in molti in queste ore, ovvero di come l’animale si sia ritrovato sul bagnasciuga a causa della continua scomparsa del suo habitat naturale. Probabilmente spinto dagli spari dei cacciatori o dalla ricerca di cibo a spostarsi sul territorio, l’animale non ha trovato nessun altro posto dove poter rifugiarsi ed è così arrivato fin sul bagnasciuga.