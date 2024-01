“Ci chiediamo per quale motivo, a ormai un mese dall’inizio dell’inverno, la situazione delle poste di Sant’Agata sul Santerno non sia ancora stata risolta.

Nelle dichiarazioni a mezzo stampa del sindaco Emiliani del 21 novembre scorso, veniva pubblicizzata l’installazione di un prefabbricato in piazza per garantire alle poste un servizio migliore nei mesi invernali, così da sostituire il camper stazionato di fronte al Municipio, considerato dallo stesso sindaco “inadatto alla prosecuzione delle attività nei mesi invernali”.

“Da allora, non è cambiato nulla” afferma Riccardo Vicari, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia a Sant’Agata sul Santerno che aggiunge “usufruire di un servizio importante come quello postale alle condizioni attuali, quindi al freddo o sotto la pioggia, è inaccettabile, perciò chiediamo delucidazioni al sindaco, in modo che la cittadinanza possa essere a conoscenza delle motivazioni di questo ritardo e disservizio”.”