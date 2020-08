Mentre era in bicicletta, una donna di 76 anni è stata investita da un’auto, alle 12.10 nell’immissione tra via Ravegnana e via San Mama. Chi era al volante dell’auto è diventato un “pirata” della strada per non aver prestato soccorso alla signora, anzi scappato. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale e il 118 con un’ambulanza, con cui – una volta caricata l’anziana donna- il personale si è diretto all’ospedale ravennate con un codice 3.