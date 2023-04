Secondo Palio della Manesca a Brisighella: sfida medievale fra balestrieri

Secondo Palio della Manesca a Brisighella, una sfida fra balestrieri ambientata all’epoca del Medioevo organizzata dalla Contea Brasichellae et Vallis Hamoniae come sorta di anteprima di Brisighella Medievale, in programma a giugno.

La sfida fra i balestrieri si svolgerà al Parco Caduti di Nassrya il prossimo 7 maggio, in occasione della Sagra del Carciofo Moretto. 20 i balestrieri in gara che si sfideranno con balestre come quelle utilizzate fra la fine del Trecento e l’inizio del Quattrocento. I partecipanti alla competizione verranno suddivisi in 4 squadre, a simboleggiare i castelli della valle: Brisighella, Rontana, Calamello, San Cassiano. Tre le sfide in programma che decreteranno il miglior balestriere e il miglior castello.

A cornice dell’evento sarà allestito un accampamento medioevale. Durante la festa suoneranno i tamburi medioevali di Brisighella.