Dopo un’attesa di tre anni causata dalla pandemia da Covid, nel weekend del 20 e 21 maggio torna “Porte aperte sul colle Persolino”, un’occasione per tutta la cittadinanza e non solo di conoscere da vicino l’azienda agraria dell’Istituto “Persolino – Strocchi”, dove si svolgono quotidianamente le attività didattiche: il roseto “Raffaele Bazzocchi”, l’erboristeria, la serra e la cantina didattico sperimentale “Leonardo da Vinci”.

Nel pomeriggio di sabato 20 maggio sarà possibile effettuare, previa prenotazione sul sito web dell’Istituto, la visita guidata al roseto del Colle, che vanta una collezione di circa 150 varietà diverse di rosa, alcune delle quali molto antiche, ed al sito archeologico, tra i più interessanti in Romagna per l’antichità dell’insediamento, probabilmente risalente alle fasi più remote della preistoria; in particolare, durante la visita si soffermerà l’attenzione sui fondi di alcune capanne dell’età del Bronzo, di un edificio di matrice etrusca e di un portico romano. Nella stessa giornata, sempre previa prenotazione, sono previste anche degustazioni guidate dell’olio (a cura del Consorzio Olio D.O.P. “BRISIGHELLO”) e dei vini del Persolino, tra cui il pluripremiato passito “Ultimo giorno di scuola”.

La giornata di domenica 21 si aprirà con il convegno divulgativo sul tema “Il cambiamento climatico – Scenari e azioni di adattamento per il comprensorio faentino”, previsto dalle ore 10 dopo i saluti delle autorità e del Dirigente scolastico Daniele Gringeri. All’ora di pranzo torna anche il “Picnic in bianco”, che tanto successo ha riscosso negli anni precedenti: un’occasione per i commensali, che porteranno i propri cestini per il picnic e vestiranno un look total white, per vivere un momento di condivisione e convivialità nei prati dell’Istituto, su tavoli apparecchiati rigorosamente in bianco. Sempre tramite prenotazione, nella stessa giornata di domenica 21 maggio proseguiranno le visite guidate e le degustazioni già in programma nel pomeriggio del sabato; sarà inoltre organizzata dall’Associazione Acquerellisti Faentini un’estemporanea di pittura nel giardino di Persolino, con tanto di premiazione finale nel pomeriggio.

Per tutta la durata dell’evento sarà possibile visitare la mostra “Lodovico Caldesi: la natura tra storia e modernità”, un’occasione per conoscere o approfondire la figura del botanico faentino, che nel maggio del 1884 fondò sul colle del Persolino la Scuola di Pratica Agricola. Sarà inoltre allestita una mostra a cura del CEAS – Centro di Educazione alla Sostenibilità – e un’esposizione di macchine agricole.

Per informazioni e prenotazioni visite guidate e tavoli picnic: www.persolinostrocchi.edu.it

Eventuali informazioni possono essere richieste anche tramite l’indirizzo email

prenotazioni@persolinostrocchi.istruzioneer.it

Il colle Persolino può essere raggiunto in automobile, a piedi o in bicicletta, con ingresso su via Firenze 194, non sarà possibile accedere con i mezzi di trasporto direttamente nell’area del Colle Persolino. Prima dell’ingresso è presente un’area dove è consentito parcheggiare le automobili.Per esigenze particolari è possibile scrivere a prenotazioni@persolinostrocchi.istruzioneer.it