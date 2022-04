Un uomo è stato trasportato oggi in elicottero al Bufalini di Cesena dopo essersi gravemente infortunato mentre tagliava una pianta. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente. L’intervento dei soccorritori è iniziato intorno alle 15, quando è arrivata alla centrale operativa la richiesta di aiuto. L’incidente è avvenuto nelle colline sopra Fognano, in una zona difficile da raggiungere. Sul posto si sono diretti i Vigili del Fuoco di Faenza con un’autopompa e due mezzi 4×4. Nel frattempo, da terra è arrivato anche il Soccorso Alpinto mentre dal cielo, è arrivata l’elimedica di Romagna Soccorso. Dopo aver messo in sicurezza l’area, Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino hanno quindi aiutato il personale sanitario a prelevare il ferito. L’uomo è stato issato a bordo dell’elicottero grazie al verricello, dopodiché è stato trasportato con il codice di massima urgenza al centro traumatologico romagnolo.