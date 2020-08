Presentata a Faenza la mostra-mercato che interesserà buona parte della città il 5-6 settembre: “Made in Italy 2020”. L’evento sostituisce Argillà, mostra internazionale, annullata per l’emergenza Covid. A “Made in Italy” saranno presenti oltre 100 ceramisti provenienti da tutta Italia. Alla presentazione soddisfazione da parte di Sergio Scipi del Consorzio Faenza c’entro e del Sindaco Giovanni Malpezzi.