Giornata piena di appuntamenti quella di domenica 13 ottobre proposta dal MIC Faenza.

Dalle ore 10 alle ore 12 si festeggia il compleanno di Wanda Berasi, in arte Muky, che il 9 ottobre scorso avrebbe compito 98 anni, con l’apertura al pubblico di un’altra parte dei locali ristrutturati di Casa Muky Matteucci lasciata in eredità al MIC di Faenza. L’ingresso è libero e si entra da via Maioliche 4/a (dietro la Rotonda Galli).

Si conclude la mostra dedicata a “Gio Ponti. Ceramiche 1922-1967”, la mostra inaugurata lo scorso 17 marzo, espone oltre 200 opere in ceramica del grande architetto italiano. Gio Ponti fu uno dei massimi divulgatori del Made in Italy già a partire dagli anni Venti, quando divenne direttore artistico della Richard Ginori dando il via a un rinnovamento della produzione e alla costituzione di un “stile” italiano delle arti decorative. Il MIC Faenza propone due visite guidate: una alle ore 16 (già sold out) e una alle ore 17:30.

Tornano le “Domeniche in famiglia”, i laboratori creativi della domenica per trascorrere due ore creative insieme ai propri bambini. Domenica 13 ottobre si comincia alle 10.30 con “Il grande paciugo”, un laboratorio di manipolazione dell’argilla dedicato ai più piccoli dai 2 ai 4 anni.

Alle ore 11 ricomincia anche “Soavi armonie” la rassegna di musica colta per un museo unico al mondo organizzata in collaborazione con la scuola di Musica Sarti di Faenza per la direzione artistica di Donato D’Antonio. Il concerto “Noguchi Ujo e la poetica dell’innocenza” rientra nel calendario dell’”Ottobre giapponese” e vede sul palco Hiromi Yamada mezzosoprano accompagnata da Denis Zardi al pianoforte.