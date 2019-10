Dopo il successo delle scorse 6 edizioni, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo torna per il settimo anno consecutivo anche nel 2019. Un giorno in cui poter visitare i musei in Italia in modo speciale con tutta la famiglia: il 13 ottobre prossimo, in occasione di F@Mu 2019 – C’era una volta al Museo -, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, su tutto il territorio del paese musei, fondazioni ed altri luoghi espositivi si apriranno alle famiglie con visite didattiche, giochi a tema, iniziative speciali e attività pensate appositamente per l’occasione.

Come ogni edizione, anche quest’anno F@Mu sarà centrata su un filo conduttore. Il tema di quest’anno – C’ERA UNA VOLTA AL MUSEO – vuole presentare al pubblico di F@Mu e ai Musei aderenti alla manifestazione l’arte dello “Storytelling” come particolare ed efficace strumento di mediazione culturale. In questa occasione verrà offerta ai bambini e alle loro famiglie una visita guidata con esplorazione del museo alla scoperta delle sue storie e dei suoi tesori: opere inconsuete e straordinarie, segnalate in apposite mappe, da scoprire attraverso un’insolita visita.

Ogni museo ha dei tesori e dei segreti: oggetti e ambienti pieni di storie da raccontare. Con l’ausilio di apposite mappe, in dotazione al museo e che saranno distribuite ai partecipanti, verranno date indicazioni sul percorso e segnalate alcune opere: la visita avrà l’obiettivo di scoprire i particolari fotografati e anche di segnalare ciò che vi ha più colpito, stupito, divertito, emozionato. Le mappe conducono in maniera stimolante e divertente a scoprire i tesori raccolti nei nostri musei, per l’immediatezza del loro linguaggio, la grafica accattivante e l’interesse dei contenuti.

Alle ore 16.00, visita guidata, gratuita per i piccoli e a pagamento per gli adulti (intero 4 euro); fino ad esaurimento posti disponibili.