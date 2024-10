Il consigliere comunale Alessio Grillini ha depositato un’interogazione riguardante un immobile abbandonato in via Foschini, in stato di degrado e quindi di potenziale pericolo per i residenti della zona. Si sono già verificati episodi di caduta macerie in strada.

Il testo dell’interrogazione:

“I residenti segnalano la pericolosità di un immobile abbandonato in via Foschini, sul retro della biblioteca

Il problemi sono stati già segnalati all’amministrazione, in quanto cadono pezzi dall’immobile, creando pericolosità al transito e creando diversi problemi alle stesse abitazioni limitrofe

Considerato che:

Il comune prendendone atto ha semplicemente transennato l’area, salvo poi non fare null’altro da mesi

Non si capisce nemmeno perché non si sia proceduto nemmeno a nominare un curatore di unità giacente, se, come pare, sia impossibile risalire alla proprietà, almeno per provvedere agli interventi di urgenza

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA

Per capire lo stato dell’arte, se il comune è cosciente del rischio, e cosa si intenda fare prima che accada qualcosa in termini di danni a cose e persone”