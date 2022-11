Nuovo riconoscimento per la gelatiera Peace&Cream di Faenza. Il premio arriva sempre dallo Sherbeth Festival, il Festival Internazionale del Gelato Artigianale, che già nel 2020 aveva focalizzato la sua attenzione sulla gelateria della famiglia Zoli.

Quest’anno lo Sherbeth è arrivato alla sua XIV edizione, organizzata a Palermo il 15 e il 16 novembre scorsi, una manifestazione che fra concorsi, dibattiti, tavole rotonde e momenti di condivisione, ha come obiettivo di promuovere e rafforzare la cultura del gelato artigianale e la figura del Maestro Gelatiere.

Alessandro Zoli, maestro gelatiere della gelateria Peace&Cream, si è quindi aggiudicato il primo premio della giuria “Giovani” al concorso Francesco Procopio Cutò. Zoli, che nella propria gelateria propone ai clienti anche gusti e abbinamenti non convenzionali, ha presentato per il concorso il gusto “Per Giove!” alla noce, realizzato con i prodotti ValNoce dell’omonima azienda agricola di Sarna. Secondo il mito, infatti, le noci erano il frutto preferito di Giove.