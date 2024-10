Ultimi giorni per la raccolta firme contro l’abbattimento dei pini di via Maggiore e di Lido di Savio. Banchetto straordinario no-stop sabato 12 ottobre a Ravenna, dalle ore 9.30 alle ore 18.30 nei pressi della Farmacia San Biagio in via Maggiore 6.

La settimana seguente verranno depositate le firme raccolte per la tutela dell’alberata storica di pini domestici di via Maggiore, insieme a quelle ulteriori per i pini di viale Romagna a Lido di Savio, che conta già 2000 firme depositate e in discussione mercoledì 16 ottobre, ore 15.30, in Comune a Ravenna (piazza del Popolo 1).

“Ricordiamo che contro la distruzione della splendida alberata di pini sani cinquantennali di Lido di Savio 73 cittadini e quattro associazioni (Associazione Naturista Ravennate, Italia Nostra sezione di Ravenna, CTA – Comitato Tutela Alberi Bologna e WWF Ravenna) hanno depositato una diffida all’abbattimento. Con l’ulteriore supporto di RECA – Rete Emergenza Climatica e Ambientale Emilia Romagna all’azione dei cittadini.

Ringraziando tutti i numerosissimi esercizi commerciali e le persone resesi disponibili per la raccolta firme, sia a Lido di Savio che a Ravenna – soprattutto in via Maggiore – diamo dunque appuntamento per sottoscrivere la doppia petizione a favore della tutela della biodiversità, del benessere, del decoro urbano e della salute dei cittadini, chiedendo di salvare da inutili e ingiustificate stragi i pini di via Maggiore a Ravenna e di viale Romagna a Lido di Savio”.