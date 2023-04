Dopo gli ottimi risultati ottenuti in Italia, il libro del faentino Davide Lega “Storia del pallet e del carrello elevatore – Un intreccio affascinante e indissolubile” si affaccia ora alla ribalta internazionale. Già tradotto in lingua inglese, e in lavorazione in spagnolo, sarà presentato ufficialmente al Logimat di Stoccarda, in Germania, la fiera più importante d’Europa dedicata alla logistica, in programma dal 25 al 27 aprile.

«Ho già venduto diverse copie anche in Germania e negli Usa ricevendo unanimi commenti positivi per questo mio lavoro – commenta soddisfatto Lega – Non era mai stato pubblicato un libro sull’argomento e, a quanto pare, l’interesse non manca. Anche perché ho potuto constatare che opere “storiche” come quella che ho realizzato sono, in settori tecnici come quello dei carrelli elevatori e dei pallet, molto rare a livello internazionale».

Il volume, come si evince dal titolo, ripercorre la storia mondiale di due “strumenti” che hanno in parte rivoluzionato il movimento delle merci all’interno dei magazzini, rendendo il lavoro degli operatori più semplice, agevole, razionale e meno faticoso. Tra aneddoti, personaggi e storie il libro racconta, a partire dal 1797, le origini, svela chi sono stati gli inventori e le aziende che hanno sviluppato il pallet e soprattutto il carrello elevatore da metà del XIX Secolo, mettendo in risalto il genio degli uomini (inventori, imprenditori, ingegneri e autodidatti) e la determinazione delle imprese che con la loro perseveranza li hanno creati e sviluppati.