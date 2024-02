Via libera al fotovoltaico sui tetti dei centri storici ? La posa sul teatro Alighieri importante precedente

Via libera per i pannelli fotovoltaici sui tetti dei centri storici ? È quello che stanno cercando di capire molte amministrazioni comunali della provincia di Ravenna dopo che la Soprintendenza ha acconsentito ad installare sul tetto del Teatro Alighieri particolari pannelli fotovoltaici di colore rosso, in modo da richiamare il colore dei coppi che caratterizzano gli edifici del nostro territorio. Si tratta di una concessione molto importante. Sono 156 i pannelli installati sul teatro del 1800, 300 metri quadrati, in grado di ridurre di 40 tonnellate all’anno l’immissione di anidride carbonica in atmosfera.