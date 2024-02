Prosegue l’insediamento dei cantieri per l’avvio dei lavori dei progetti di rigenerazione urbana finanziati nell’ambito del Pnrr nel centro storico di Bagnacavallo.

A partire da lunedì 12 febbraio verrà installato il cantiere di Palazzo Abbondanza, dove a dicembre era stata già allestita una gru per i lavori della corte interna.

L’edificio sarà infatti oggetto di due interventi: uno di restauro scientifico e consolidamento strutturale dell’immobile, destinato a ospitare il centro sociale e spazi per le associazioni del territorio, l’altro per la riqualificazione della corte interna con realizzazione di una nuova struttura a servizio del centro sociale e sua integrazione con il tessuto pubblico urbano adiacente.

Il cantiere verrà installato presso i civici 45-47-49 di via Mazzini: per quanto riguarda la viabilità della zona, nel tratto della via compreso tra Porta Superiore e i Palazzi Abbondanza-Folicaldi verrà mantenuto il doppio senso di marcia ma saranno temporaneamente soppressi i parcheggi dal civico 100 al civico 114.