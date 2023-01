Palazzo delle Esposizioni diventerà un collegamento pedonale fra Piazza II Giugno e il liceo

Uno spazio aperto, di collegamento, fra Piazza II Giugno e l’area dei licei faentini e di conseguenza anche con l’ospedale. Con la riqualificazione di Palazzo delle Esposizioni grazie al finanziamento da 4 milioni e mezzo del PNRR, il Comune di Faenza punta a mettere parzialmente in sicurezza l’incrocio fra Corso Mazzini, Piazza 2 giugno e via Cà Pirota da tempo segnalato da Legambiente Faenza e da Fiab Faenza come uno degli incroci più pericolosi della città, teatro di diversi incidenti stradali, con pedoni e ciclisti investiti. Quel crocevia di strade la mattina, durante l’orario di ingresso delle scuole, è attraversato da un’alta densità di studenti, che poi sono costretti a imboccare via Cà Pirota, strada stretta e senza marciapiede