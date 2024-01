Via Basiago: riapre il ponte sulla ferrovia

Terminati i lavori al manto stradale del ponte sulla ferrovia di via Basiago. Sabato pomeriggio nell’asfalto si era formata una voragine di mezzo metro che ha richiesto la chiusura dell’infrastruttura e un intervento dei tecnici. La voragine si è formata al culmine della rampa sul versante di Basiago, poco prima dell’impalcato. Contemporaneamente sono iniziate le verifiche per capire le cause del cedimento. Probabilmente un’infiltrazione dell’acqua ha causato un’erosione della terra sottostante il ponte.

Dalle 15.30 di martedì 16 gennaio, la strada è stata riaperta al traffico.