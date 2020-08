Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrate 4 nuove positività: si tratta di 3 pazienti di sesso maschile e 1 di sesso femminile. Tre sono asintomatici, 1 ha lievi sintomi, ed è stato individuato a seguito di tampone richiesto dal medico. Gli altri 3 sono stati individuati tramite contact tracing da casi già noti, per rientro dall’estero e per tampone effettuato in vista di ricovero per altra patologia. Quest’ultimo paziente è dunque ricoverato mentre gli altri tre sonno in isolamento domiciliare.

Non si registrano decessi mentre si registrano 4 guarigioni complete ed 1 guarigione clinica per la quale il paziente dovrà essere sottoposto a tamponi di negativizzazione. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate, aggiornato alla mattinata di oggi, restano dunque 1.189, la cui distribuzione per comune risulta la seguente. 58 residenti al di fuori della provincia di Ravenna

552 Ravenna

154 Faenza

86 Cervia

72 Lugo

64 Russi

31 Alfonsine

49 Bagnacavallo

23 Castelbolognese

8 Conselice

17 Massa Lombarda

4 Sant’Agata sul Santerno

16 Cotignola

8 Riolo Terme

22 Fusignano

6 Solarolo

12 Brisighella

2 Casola Valsenio

1 Bagnara