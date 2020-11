Ladri al bar del parco Teodorico nella notte fra martedì e mercoledì. Diversi i danni, per un bottino inesistente. I ladri, infatti, se ne sono andati a mani vuote, lasciandosi alle spalle però centinaia di euro di porte e vetri rotti. Per entrare nei locali, infatti, i ladri hanno cercato di forzare le varie entrate, ma senza riuscirvi. Hanno deciso allora di rompere la vetrata sopra la porta posteriore e, con l’aiuto di una scala, sono riusciti ad entrare all’interno dell’attività. Una volta dentro hanno ignorato tutti i generi alimentari e si sono diretti alla cassa, scoprendola però vuota. A quel punto non hanno potuto fare altro che andarsene. Sull’episodio sta indagando la polizia.