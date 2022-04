“Il silenzio assordante che sta caratterizzando la posizione del sindaco Michele de Pascale sulla vicenda dell’opera di Sol LeWitt “Wall Drawing #570” è inaccettabile da parte di chi, oltre ad essere alla guida della nostra città, soltanto un paio di settimane fa si faceva fotografare tra le opere del riallestimento del Mar, annunciando trionfante l’esposizione di WD#570 dopo “34 anni di oblio nei magazzini del MAR”.

Per esortare il Sindaco e l’amministrazione comunale ha palesare le proprie intenzioni riguardo ad un pasticcio che sta assumendo dimensioni internazionali con conseguenze catastrofiche sulla reputazione del nostro MAR e persino della nostra città, ho depositato una apposita interrogazione.

Una vicenda che arriva peraltro a pochi giorni da un’altra colossale figuraccia: quella del blocco del cantiere del nuovo palazzetto dello sport, dopo l’ennesima interdittiva antimafia, questa volta a carico del Consorzio Research, vincitore del bando per la realizzazione di questa nuova struttura.

Ritenendo che non sia accettabile un tale comportamento, che tende ancora una volta a voler insabbiare errori grossolani dietro ad un colpevole silenzio, cercherò con questa interrogazione di sviscerare gli avvenimenti che hanno portato a questo imbarazzante esito, chiedendo allo stesso Sindaco di rimuovere dai propri incarichi i responsabili.

Davanti a tali incredibili ed incresciosi episodi non si può davvero più tollerare che si continui a distribuire incarichi in base all’appartenenza politica e non alle competenze.

Non ce lo possiamo davvero permettere e sopratutto non possiamo consentire che con i soldi di noi Ravennati si paghino compensi a chi dimostra di non avere la professionalità adeguata per svolgere il ruolo a cui è chiamata.”

Veronica Verlicchi