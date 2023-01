“Per tempo ovvero con mail inviata in data 19 gennaio 2023, avevamo ricordato al Sindaco de Pascale dell’imminente maltempo ampiamente annunciato da tutti i siti meteorologici e del concreto grave rischio dell’ingressione marina con conseguente erosione dell’arenile, nella zona compresa tra Marina Romea Nord e Casalbordetti.

Avevamo pertanto chiesto al Sindaco de Pascale “di innalzare le difese dell’arenile della zona nord di Marina Romea per preservare gli stabilimenti balneari presenti, le dune naturali protette e la pineta retrostante dai danni conseguenti da una eventuale ingressione marina.” Cosa puntualmente e purtroppo avvenuta purtroppo, causa il disinteresse del Sindaco de Pascale.

I sacchi di sabbia da noi richiesti per tempo sono si arrivati ma a disastro quasi avvenuto. É del tutto evidente la responsabilità del Sindaco per non aver dato immediatamente seguito alla nostra richiesta, che se attuata avrebbe sicuramente evitato danni alle strutture balneari e alle dune naturali protette.

Nella missiva ricordavano infatti al Sindaco che “la suddetta parte di litorale si presenta con una duna invernale ritenuta insufficiente dagli operatori balneari della zona e a dimostrazione di questo avevamo allegato le relative foto.

Ricordiamo che il maltempo verificatosi nelle giornate del 21 e 22 Novembre 2022, anche in quel caso ampiamente annunciato, ha prodotto pesanti danni agli stabilimenti balneari di quel tratto di costa.”

Ma la risposta il 20 gennaio 2020 e del Sindaco de Pascale alla nostra richiesta, è stata di assoluta contrarietà all’intervento di difesa di quel tratto di arenile non protetto neppure dalle scogliere, arrivando addirittura ad affermare che le dune al momento presenti erano le stesse realizzate l’anno precedente per altezza e volume di sabbia Cosa che gli operatori balneari del tratto dell’arenile hanno detto invece di essere assolutamente inferiore come dimostrano le foto che abbiamo inviato al Sindaco

Porteremo il Sindaco a rispondere della sua inadempienza in Consiglio Comunale. “