In relazione dello sciopero dei di distributori carburanti si comunica che, su richiesta di questa Prefettura U.T.G., le Federazioni Sindacali di Categoria Faib Confesercenti, Fegica e Figisc Confcommercio hanno dichiarato che, per tutta la durata dello sciopero che si terrà dalle ore 19.00 del 24 gennaio alle ore 19.00 del 26 gennaio 2023, nella rete di viabilità ordinaria urbana ed extraurbana della Provincia di Ravenna il livello minimo delle prestazioni verrà garantito dagli impianti a gestione diretta della Compagnie Petrolifere, dagli impianti non presidiati- automatizzati e da alcune stazioni c.d. “No Logo” non aderenti alle stesse Federazioni sindacali.