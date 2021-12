Strappo in maggioranza sulla circonvallazione. Grillini chiede lo spartitraffico e l’avvio del “Nuovo inizio” | VIDEO

Bene il rinnovo delle barriere laterali, ma a quando lo spartitraffico al centro della circonvallazione ? Sul tema della sicurezza stradale, Italia Viva apre una spaccatura in maggioranza. Il capogruppo, Alessio Grillini, chiede che finalmente si avvii il “nuovo inizio” promesso in campagna elettorale, ad oltre un anno dalla vittoria alle urne. Il guardrail al centro della circonvallazione d’altronde era previsto nel progetto dell’amministrazione Malpezzi del 2017 volto a migliorare la sicurezza stradale. La barriera era l’ultimo stralcio, da eseguire entro la primavera del 2020. Troppi incidenti, ma soprattutto troppe manovre azzardate e inversioni di marcia minano tutt’oggi la sicurezza degli automobilisti. Forse fra un anno la barriera potrebbe essere realizzata. Troppo per Grillini che, da 12 anni, chiede il new jersey, e oggi appare deluso per la gestione della problematica. Una delusione che sembra non essere confinata alla sola circonvallazione.