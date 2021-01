Il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale non può tenere i piedi in due staffe: o i giovani dei Fridays for Future, con i quali si fa fotografare pubblicamente e non disdegna un appoggio in favore di obiettivi o le fonti fossili dell’ENI che propongono a Ravenna un progetto di idrogeno blu inviso all’Europa?

Infatti in Europa l’energia deve essere verde, cioè ricavata utilizzando energie rinnovabili e non ha senso puntare sul metano, dovendo poi stoccare la CO 2 prodotta in giacimenti esausti. Non a caso il progetto ENI col quale si vorrebbe realizzare a Ravenna uno stoccaggio della CO 2 non rientra nei parametri europei ed è stato eliminato dai piani governativi.

Imprese e sindacati che si attardano a voler tenere in vita un modello obsoleto e dannoso per l’ambiente e la salute risultano assai poco lungimiranti e non fanno certo gli interessi dei lavoratori e della società. Le nuove generazioni invece vogliono uscire dall’era fossile ed entrare in quella delle rinnovabili e lo stanno chiedendo da alcuni anni a gran forza.

Ma quello che ci stupisce particolarmente sono le recenti parole pronunciate da De Pascale. Al di là della retorica ormai stantia di dichiarare di essere contro i cambiamenti climatici, ma di fatto appoggiare sempre e senza colpo ferire i programmi di ENI, questa volta De Pascale si è spinto oltre. Il Sindaco di Ravenna, infatti, ha affermato che i progetti presentati, fra cui quello per lo stoccaggio della CO 2 , hanno raccolto l’unanimità dei consensi e non si sono levate proteste, né formati comitati.

Forse De Pascale deve essere un po’ distratto, perché da mesi i Verdi / Europa Verde regionali e locali si sono dichiarati contro questo progetto e si sono espressi più volte, anche sulla stampa, così come anche altri gruppi e associazioni e così come gli stessi ragazzi di Fridays for Future e il Coordinamento “Per il clima – Fuori dal Fossile”.

Quindi non solo il Sindaco di Ravenna non sembra intenzionato ad abbandonare lo sviluppo insostenibile di ENI, ma ha pure la pretesa di rappresentare la totalità dell’opinione pubblica.

Riscaldamento globale e inquinamento richiedono veri cambiamenti. Sono parole alle quali devono seguire dei fatti.

Il Sindaco di Ravenna scelga se sostenere ENI o la lotta ai cambiamenti climatici