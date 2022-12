Arriva all’appuntamento finale l’edizione 2022 del Faenza Rock. La serata è in programma venerdì 16 dicembre al Piccadilly Club Rock & Jazz, a cura del MEI insieme a Casa della Musica, Jazz Le Cantine, Comune di Faenza e altri partner per gli artisti come il Nuovo Imaie.

Le semifinali hanno dichiarato vincitori tutte rock band. Si sfideranno infatti grazie al voto della giuria: i Jam Republic, gli S-Pop, Cardoboard Shapes e 100 Mornings, quattro rock band tutte Made in Faenza. Aprirà la serata il cantautore Willer Pain, votato dalla giuria popolare. Gli ospiti di rilievo della serata saranno la cantautrice Milena Mingotti, vincitrice del Premio Lauzi ad Anacapri e del Premio Onda Rosa Indipendente a Bologna, e la band degli Horseloverfat, che hanno aperto alcuni giorni fa il live dei Verdena. Durante la serata infine saranno premiati Fabio Tarroni di Kaleidos, per il Festival di Musica Educante, e Giuseppe Di Maria dei Bodam Project, per l’Anno Zero Party.

Nella stessa giornata dalle ore 18 si terrà un incontro sui diritti connessi per gli artisti, aperto a tutti, realizzato con il sostegno e patrocinio del Nuovo Imaie, l’istituto che raccoglie i diritti per gli artisti, interpreti ed esecutori.