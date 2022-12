Arrivano i varchi di controllo per sanzionare i mezzi pesanti che attraversano Ponte Nuovo e Classe

A Ponte Nuovo e a Classe arriveranno dei varchi di controllo per verificare l’accesso dei mezzi pesanti. Nei due centri abitati infatti è vietato l’accesso ai mezzi superiori alle 5 tonnellate. Nonostante il divieto, segnalato anche da apposita cartellonistica, è frequente il passaggio di camion che non rispettano i limiti previsti, soprattutto di notte.

La richiesta dei varchi di controllo da parte della comunità risale al 2019. I nuovi dispositivi potrebbero entrare in funzione nei primi mesi del 2023.