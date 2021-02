Variante inglese, l’assessore regionale Donini: “Dai nostri dati diffusibilità maggiore, ma non la pericolosità”

La variante “inglese” del coronavirus in Emilia-Romagna è attualmente stata riscontrata in dieci casi, tutte persone arrivate dal Regno Unito. La conferenza stampa organizzata oggi dalla Regione per annunciare il piano della campagna vaccinale, ha inevitabilmente affrontato anche il tema delle mutazioni del coronavirus. A riguardo, l’assessore regionale Raffaele Donini ha però voluto rassicurare sulla pericolosità della mutazione e sull’efficacia dei vaccini attualmente a disposizione. Al Pfizer e al Moderna, si aggiungerà in questi giorni anche il vaccino Astrazeneca