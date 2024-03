Una nuova raccolta fondi per aiutare la piccola Sara Cantagalli. È stata aperta sulla piattaforma GoFundMe una nuova petizione per la bambina. Già alcuni anni fa il coinvolgimento di tutta la provincia di Ravenna portò alla famiglia di Sara un preziosissimo sostegno.

Nel maggio del 2021 a Sara, all’età di 3 anni, venne diagnosticato un neuroblastoma al quarto stadio. Iniziò una lunga battaglia contro il cancro, lunghe sedute di terapia, trasferte in diversi ospedali, che portarono i genitori di Sara, Maria e Mattia a perdere il lavoro. Poco dopo persero anche la casa. La famiglia di Faenza fu sostenuta dalle istituzioni e dall’intera comunità. A gennaio dello scorso anno, i controlli effettuati al Sant’Orsola di Bologna, avevano dato esito positivo. Sara era guarita.

Purtroppo però a luglio 2023, una tac di controllo ha evidenziato una recidiva del tumore, nel cranio e nel midollo della bambina. Sara ha quindi dovuto effettuare una biopsia cranica, eseguita all’ospedale Gaslini di Genova, diverse e lunghe nuove sedute di radioterapia. I medici che stanno seguendo il suo caso stanno ipotizzando di iniziare un nuovo percorso di immunoterapia sperimentale a Roma.

Le cure ovviamente sono gratuite, ma tutti gli spostamenti e i trasferimenti comportano per la famiglia di Sara altissime spese, anche per non lasciare sola la bambina.

Per questo motivo è iniziata una nuova campagna per aiutare economicamente i genitori di Sara Cantagalli.